Lo que debes saber sobre las excedencias voluntarias según el Estatuto de los Trabajadores: cómo puedes beneficiarte de ellas

El ajetreo del día a día laboral puede ser abrumador, y lo que más necesitamos es un respiro. Para estos casos, la legislación española ofrece una solución que no siempre es conocida: la posibilidad de solicitar una excedencia laboral. Esta medida permite a los trabajadores hacer una pausa en su empleo sin perder la relación con su empresa. Aunque no se recibe salario durante este período, el contrato sigue vigente, lo que facilita la reincorporación una vez finalizada la excedencia.

Este derecho está regulado por el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 46, y establece las bases para su aplicación, incluyendo los plazos, las causas válidas y las condiciones que deben cumplirse. Durante la excedencia, el trabajador queda exento de cumplir con sus obligaciones laborales, y la empresa tampoco tiene la obligación de pagar salarios ni realizar cotizaciones. Sin embargo, la relación laboral no se extingue, lo que significa que el trabajador podrá regresar a su puesto en el futuro.

La normativa

Las excedencias voluntarias son una de las modalidades más conocidas y pueden durar entre 4 meses y 5 años, según lo que se acuerde entre la parte empleadora y el trabajador. Esta opción está pensada para aquellos que necesiten desconectar por motivos personales, como el cuidado de hijos o familiares, o para aquellos que deseen continuar su formación o afrontar una situación médica. El periodo de excedencia puede variar en función de la causa, y en muchos casos, el puesto del trabajador se reserva durante la duración de la misma.

En cuanto a las normativas que respaldan este derecho, el Estatuto de los Trabajadores se complementa con otras leyes que protegen a los empleados en situaciones especiales. Por ejemplo, la Ley de Libertad Sindical, la Ley de Permisos Parentales, y otras normativas sobre la protección de familias y la igualdad de género. Además, la Ley de Empleo refuerza la seguridad de los trabajadores en este tipo de situaciones, garantizando sus derechos.

Aparte de la excedencia voluntaria, existen otras formas de excedencia, como la excedencia forzosa, que está destinada a aquellos trabajadores que asumen un cargo público o sindical. También existe la excedencia por cuidado de hijos o familiares dependientes, que garantiza la reserva del puesto de trabajo durante un tiempo determinado. En todos los casos, la finalidad es que los trabajadores puedan conciliar sus responsabilidades laborales con su vida personal, sin que ello implique la pérdida de sus derechos laborales.

No afecta a la jubilación

Este derecho también permite al trabajador continuar acumulando ciertos derechos durante su excedencia, como por ejemplo, en relación con el tiempo trabajado para efectos de jubilación. Además, si el trabajador estuviera cubierto por un convenio colectivo, este podría ofrecer condiciones aún más favorables que las estipuladas por la ley general.

Es importante recordar que solicitar una excedencia no es un proceso automático. En función de la empresa y de las circunstancias, es posible que se necesite cumplir con ciertos requisitos adicionales o negociar las condiciones. Por ello, antes de tomar una decisión, siempre es recomendable informarse bien sobre la normativa vigente y, si es necesario, consultar con un abogado especializado en derecho laboral.