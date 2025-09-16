Cómo debes conservar tus monedas si quieres que tengan mucho valor en el futuro

El mundo de la numismática nos ha descubierto que hasta las monedas que parecen totalmente comunes pueden llegar a tener un alto valor en el futuro. Pero uno de los aspectos clave es conservarlas en buen estado, y un experto ha dado las claves para que lo consigamos con las nuestras.

Cómo conservar las monedas

En el perfil de Numismática San Jorge en TikTok, han compartido unos consejos muy útiles para que cualquiera pueda conservar sus monedas en el mejor estado posible, bien sea para que formen parte de una colección para que mantengan (o aumenten) su valor en el futuro.

Aunque lo más normal es guardarlas en plástico, este experto recomienda no hacerlo ya que a largo plazo el contacto prolongado con este material puede provocar reacciones químicas que dañan la pátina y causan corrosión, sobre todo en monedas de cobre. Es decir, es una muy mala idea para preservar estas piezas.

La clave este en hacerlo en monetarios con interior de terciopelo, que son unos productos pensados especialmente para esta tarea: conservar de la mejor forma posible las monedas en el tiempo. Aquí ni se altera su superficie ni ninguna de sus características originales.

Estos estuches permiten aislar las monedas de la humedad, los cambios de temperatura y el polvo, que suelen ser los factores más determinantes para que una moneda vaya perdiendo su estado original. Así, se puede preservar su valor y estado en el largo plazo, que es lo que nos interesa.

Otra clave que da el experto es que lo mejor es hacerlo desde el primer día: si lo que quieres con una determinada moneda es guardarla para que forme parte de tu colección o para venderla en el futuro, no esperes ni un segundo: hazte con uno de estos estuches y consérvala, puesto que el tiempo fuera de ella será tiempo en que vaya degradándose.

En resumen, lo más sensato es guardar las monedas que se quieran preservar desde el primer instante, y hacerlo en un monetario con interior de terciopelo, estuches pensados para esta tarea.