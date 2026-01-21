¿Cuál debería ser tu sueldo según tu puesto? Consulta en la calculadora salarial

En un mercado laboral en el que los sueldos pueden variar enormemente incluso dentro del mismo país, cada vez más profesionales se preguntan si realmente están cobrando lo que les corresponde. En España, el salario no depende sólo del puesto, sino también del sector, la experiencia acumulada y hasta de la ciudad en la que se trabaja, lo que genera diferencias muy marcadas entre perfiles que, sobre el papel, parecen similares.

Utiliza esta calculadora salarial

Para responder a esta necesidad, HAYS pone a disposición de los usuarios una calculadora salarial que permite conocer el rango de sueldos más habitual para cada puesto dentro del mercado laboral español. No se trata de una simple tabla, sino de una herramienta interactiva que ofrece una estimación personalizada en función de tu situación profesional concreta y del sector en el que desarrollas tu actividad.

Esta calculadora ayuda a tener una evaluación más objetiva de tu posición en el mercado, alejándose de impresiones subjetivas o comparaciones con el entorno cercano. La horquilla que muestra no es una promesa de sueldo, pero sí una referencia sólida para saber si estás alineado con lo que se paga normalmente a perfiles similares.

El funcionamiento es sencillo y cualquier profesional puede utilizarla en cuestión de minutos: accede a la calculadora salarial a través de la web de HAYS. Selecciona tu sector profesional y el área concreta en la que trabajas a través del menú lateral. Después, indica tu puesto de trabajo o el rol que desempeñas actualmente, ajustándolo lo máximo posible a tu realidad.

También tendrás que introducir tu nivel de experiencia, ya sea en años o en categoría profesional, además la ubicación geográfica donde realizas tu actividad laboral, ya que el salario medio suele variar por zona, sobre todo en algunos sectores.

Pulsa en “calcular” para que la herramienta procese todos los datos y te muestre una horquilla salarial orientativa adaptada a tu perfil, y listo. En pocos segundos obtienes un rango de sueldo que te permite comparar tu nómina con la media del mercado para alguien con tu mismo puesto, experiencia y ubicación.