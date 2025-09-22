¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Las voces de Movistar+ lo tienen claro

Ousmane Dembélé o Lamine Yamal: uno de ellos será el próximo ganador del Balón de Oro. A priori, el claro favorito es el atacante del Paris Saint-Germain, tras una temporada sobresaliente, especialmente por liderar a su equipo en la conquista de su primera Champions League. Sin embargo, siempre puede haber sorpresas, que se lo pregunten a Vinicius.

En cambio, el '10' culé fue la gran estrella del equipo de Hansi Flick durante toda la temporada. El único debe fue clasificarse a la final de la Champions League, aunque hizo todo lo posible para estarlo, ya que se echó el equipo a sus espaldas en el Giuseppe Meazza, pero se topó con una gran actuación de Yan Sommer.

A pocas horas de conocerse al ganador, la incertidumbre es total. Por ello, desde SPORT quisimos preguntar a algunas de las voces más populares de Movistar+ en el FesTVal de Televisión de Vitoria-Gasteiz cuál es su opinión sobre quién debería ganar el Balón de Oro.

Julio Maldonado 'Maldini'

Julio Maldonado, más conocido como 'Maldini', no dudó en decir que "Lamine Yamal me parece el mejor jugador del mundo". Sin embargo, reconoció que su elección para esta edición del Balón de Oro sería Dembélé por todo lo que significó para el PSG en la temporada pasada.

Carlos Martínez

Carlos Martínez se sinceró diciendo que "una cosa es lo que uno desearía... y otra es la realidad", debido a que él siempre quiere que gane un español el Balón de Oro como podría ser Lamine Yamal o Pedrí.

"Generalmente, en las elecciones, cuando uno mira con distancia a esto, como vota mucha gente, son muy importantes los títulos grandes. Y el hecho de que el PSG haya conseguido su primera Champions, con un Dembélé erigido en máxima estrella después de la salida de Kylian Mbappé, me da que tiene ventaja en las votaciones", manifestó a SPORT.

Por último, alabó la gran temporada del atacante francés, ya que tendría todo el mérito si ganase el premio, pero reconoció que "me encantaría que fuera un español quien lo consiguiera".

Álvaro Benito

El exjugador del Real Madrid expuso que "cualquiera de los dos se lo merece", pues "han hecho una temporada increíble los dos".

No obstante, reconoció que no se cree nada de esta gala: "No sé qué se valora realmente: si es solo la actuación individual, si es lo que repercute en que tu equipo gane títulos, o qué importancia tienen esos títulos. Cada año cambian el baremo".

Noemí de Miguel

La presentadora de 'El día después' no tiene dudas de que se lo daría a Lamine Yamal: "Me parece una gran sorpresa, porque soy muy de meritocracia, porque no soy nada de antigüedades. Hay gente que considera que hay que ganar x galones, pero para mí la irrupción de un talento así —sobre todo teniendo rasgos tan similares a otros que hemos visto previamente— no esperaría para darle un título como ese", comentó.

Aunque, señaló que lo tiene difícil: "El problema es que se otorga en una ciudad que se llama París, que tiene un equipo con bastante ascendente sobre ese Balón de Oro...".