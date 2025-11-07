¿A qué se debe el frío de este viernes en Catalunya?

Este viernes por la mañana, los ciudadanos de toda Catalunya han sufrido un descenso considerable de temperaturas. Una clara transición del otoño al invierno. Un frente frío ha cruzado recientemente la región, provocando un descenso notable de las temperaturas y dejando algunas precipitaciones. En las primeras horas de la mañana se han registrado ambientes más fríos de lo habitual para esta época, sobre todo en zonas del interior y en valles.

Durante la mañana, el cielo se presenta con sol intercalado con bandas de nubes, y no se descartan bancos de niebla o brumas matinales en la Depresión Central, en comarcas cercanas al Pirineo y en las zonas más bajas. Las temperaturas diurnas permanecen moderadas en el litoral, donde las máximas podrían situarse entre unos 15 °C y 20 °C, aunque la sensación térmica será inferior por el viento de componente oeste-noroeste en Tarragona y Barcelona.

Entre 10 y 17 grados

En cambio, a primeras horas del día y en la noche se ha notado un descenso térmico que exige ya ropa de abrigo. Las mínimas pueden caer más de lo que marcan los mapas, especialmente en el interior y en cotas bajas donde el viento actúa como factor de “ternura térmica”. Según datos climatológicos, durante los primeros días de noviembre la temperatura mínima media ronda los 10 °C y la máxima en torno a los 13-17 °C para la región.

Las comarcas del Pirineo y del Alt Pirineu deben extremar precauciones: aunque hoy el día se presenta “de calma” comparado con jornadas de tormenta pasadas, ya desde la tarde se espera la llegada de una nueva masa nubosa que abrirá camino a un episodio de lluvias para la madrugada y mañana del sábado.

En esas zonas más elevadas, la cota de nieve podría subir o bajar según evolucione el frente, pero se habla de niveles entre los 2.000 a 2.500 metros para hoy.

Humedad y viento

En el litoral y prelitoral la situación ofrece un leve respiro ahora, pero la sensación de frío está acompañada de humedad y viento, que acentúan la sensación térmica. Así pues, aunque el sol pueda aparecer momentáneamente, el ambiente no invita a confiarse. Los cielos despejados matutinos pueden dar paso a nubosidad más densa hacia la tarde-noche.

Para quienes planean actividades al aire libre, la recomendación es vestir por capas: abrigo ligero, bufanda para la mañana, y un impermeable de mano por si las lluvias anticipadas llegan antes de lo esperado. El viento y la humedad harán que el frío “pegue” más fuerte, especialmente en zonas expuestas como el litoral o los pasos de montaña.