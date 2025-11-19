ECONOMÍA
"Debe comprar una casa ya": Gonzalo Bernardos, experto economista, sobre el consejo que ha dado a su hija
El profesor de la Universitat de Barcelona advierte sobre lo que pasará en los próximos años
Uno de los quebraderos de cabeza que más preocupan a la población española en la actualidad tiene que ver con cómo está fluctuando el precio de la vivienda.
Y es que las últimas previsiones que han salido a la luz no son muy esperanzadoras, dado que todo apunta a que el coste de la vivienda seguirá subiendo mucho en los próximos años.
Esa es la razón por la que Gonzalo Bernardos, experto exonomista, ha dado un consejo crucial a su hija que consiste en comprar una vivienda cuanto antes.
Así lo dejaba caer en el último podcast de Finect Talks, donde Gonzalo Bernardos aclaraba qué perspectiva tiene sobre cómo cambiará el mercado en los próximos años.
¨Estoy asesorando a mi hija para que se compe una. Si no lo hace ya, tendrá que pagar muchísimo dinero más¨, sentenciaba el profesor de la Universitat de Barcelona.
No obstante, el expert quiso aclarar que no recomendaba hacer esto último si se contempla como un activo, dado que el precio de la vivienda podría fluctuar mucho a largo plazo.
No hay que olvidar, por otro lado, que la subida de precio se debe a un incremento de demanda de vivienda, lo cual genera una situación que podría estallar en cualquier momento.
Por esta misma razón, Gonzalo Bernardos recomienda comprar una vivienda cuanto antes por si acaso con tal de no perder la oportunidad de hacerlo de cara a lo que está por venir.
