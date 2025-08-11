Dean Henderson, portero del Crystal Palace, héroe dentro y fuera del campo: Paga más de 1.000 euros en cerveza para los aficionados

El Crystal Palace se coronó como nuevo campeón de la Community Shield inglesa tras derrotar al Liverpool en una final apasionante que se terminó decidiendo desde el punto de penalti.

Uno de los jugadores más destacados del equipo de los 'Eagles' fue su portero, Dean Henderson, al parar dos de las tres penas máximas que erraron los de Arne Slot y conseguir el primer trofeo de supercampeón de Inglaterra, completando un año magnífico en el que también consiguieron llevarse la FA Cup por primera vez la temporada pasada.

La Community Shield es una gran victoria para un equipo que no está acostumbrado a levantar trofeos, pese a haber sido fundado en 1905. En toda su historia, el conjunto que viste de azul y rojo tan solo había levantado el campeonato de Segunda División en dos ocasiones, 1979 y 1994, y el trofeo de Tercera División, en 1921. Así, en tan solo un año el equipo dirigido por Oliver Glasner ya ha superado cualquier otro curso en la historia del centenario club inglés.

El Crystal Palace ganó la Community Shield en la tanda de penaltis / AP

Henderson, también es un 'obrero' del fútbol de élite, pues se ha tenido que ganar el puesto a base de trabajo. Su carrera empezó en las categorías inferiores del Manchester United y ya fue cedido a varios equipos en etapa formativa, una antesala de lo que le llegaría como profesional.

Tras llegar al primer equipo de los 'Red devils', nunca consiguió consolidarse bajo palos y fue cedido al Nottingham Forest, aunque finalmente su carrera le llevó a salir traspasado al Crystal Palace, donde ya es toda una leyenda.

Pero Henderson no es solamente el héroe dentro del campo. Al terminar el encuentro y con las celebraciones por todo lo alto por parte de los aficionados del Palace en los aledaños de Wembley, el portero se acercó a uno de los pubs del lugar e invitó a todos los presentes a una ronda de pintas.

Así lo dieron a conocer algunos seguidores del equipo en las redes sociales, que además añadían que se había gastado 1.000 libras, más de 1.100 euros al cambio, solamente en cervezas: "Dean Henderson acaba de pasar por 'The Alsopp Arms' y se ha gastado 1.000 libras en el pub para invitarnos a un trago. Leyenda. Entiende totalmente a este club. Salud", apuntaba uno de los beneficiados.

Otro elemento curioso es que el jugador lució una gorra durante parte del partido del domingo, que le ayudó a tapar el Sol que caía sobre la ciudad de Londres. Por superstición o por pasotismo, lo cierto es que durante su visita al pub seguía llevando la misma gorra incluso después de pasar por la ducha.