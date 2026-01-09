David Villa revela el nombre del mejor futbolista con el que jugó: "Con diferencia"

David Villa es uno de los delanteros más recordados del fútbol español. El asturiano comenzó su carrera en el Sporting de Gijón y más tarde brilló en el Valencia CF, donde se convirtió en un ídolo de la afición con 129 goles en cinco temporadas. También dejó su huella en el FC Barcelona, Atlético de Madrid y fue clave en la selección española que ganó la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010.

Álex Silvestre le hizo un test al 'Guaje' para 'El Chiringuito', y sobre sus dotes culinarias confesó que no se le dan muy bien: "No disfrutaría mucho ninguna persona comiendo si soy yo el que cocina".

En cuanto a sus referentes, el asturiano tuvo claro que, a nivel futbolístico es Luis Enrique, mientras que a nivel personal, su padre.

Entre los momentos que más recuerda de su carrera está el gol de la final de la Champions en Wembley, uno de los que más cariño le tiene, y el tanto de Iniesta en Sudáfrica 2010, que dio a España su primer Mundial.

Sobre sus compañeros y rivales, Villa destacó a Carles Puyol como el defensa más difícil de regatear, y señaló a Messi como el mejor futbolista con el que jugó, y también al que se enfrentó: "Sin duda. Con diferencia. Yo sigo diciendo que hasta que se retire, seguirá siendo el mejor jugador del mundo".

El delantero también recordó a Luis Aragonés como el entrenador que más le marcó, no solo por su manera de dirigir en el campo, sino también por la influencia que tuvo en su forma de vivir y entender el fútbol: "No solo a nivel futbolístico sino también a nivel de vida, personal, y lo recuerdo mucho".

En cuanto a los atacantes actuales, el asturiano se 'mojó' sobre cuál se parece más a él: "Bueno, yo creo que cada jugador es diferente, pero por movimientos y eso te diría Julián Álvarez".