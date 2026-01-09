Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Villa revela el nombre del mejor futbolista con el que jugó: "Con diferencia"

El exfutbolista asturiano ha respondido a unas preguntas sobre su trayectoria

David Villa

David Villa / SPO

Andrea Riera

Andrea Riera

David Villa es uno de los delanteros más recordados del fútbol español. El asturiano comenzó su carrera en el Sporting de Gijón y más tarde brilló en el Valencia CF, donde se convirtió en un ídolo de la afición con 129 goles en cinco temporadas. También dejó su huella en el FC Barcelona, Atlético de Madrid y fue clave en la selección española que ganó la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010.

Álex Silvestre le hizo un test al 'Guaje' para 'El Chiringuito', y sobre sus dotes culinarias confesó que no se le dan muy bien: "No disfrutaría mucho ninguna persona comiendo si soy yo el que cocina".

En cuanto a sus referentes, el asturiano tuvo claro que, a nivel futbolístico es Luis Enrique, mientras que a nivel personal, su padre.

Entre los momentos que más recuerda de su carrera está el gol de la final de la Champions en Wembley, uno de los que más cariño le tiene, y el tanto de Iniesta en Sudáfrica 2010, que dio a España su primer Mundial.

Sobre sus compañeros y rivales, Villa destacó a Carles Puyol como el defensa más difícil de regatear, y señaló a Messi como el mejor futbolista con el que jugó, y también al que se enfrentó: "Sin duda. Con diferencia. Yo sigo diciendo que hasta que se retire, seguirá siendo el mejor jugador del mundo".

El delantero también recordó a Luis Aragonés como el entrenador que más le marcó, no solo por su manera de dirigir en el campo, sino también por la influencia que tuvo en su forma de vivir y entender el fútbol: "No solo a nivel futbolístico sino también a nivel de vida, personal, y lo recuerdo mucho".

En cuanto a los atacantes actuales, el asturiano se 'mojó' sobre cuál se parece más a él: "Bueno, yo creo que cada jugador es diferente, pero por movimientos y eso te diría Julián Álvarez".

Malas noticias: este cambio de la Seguridad Social puede reducir la pensión de viudedad

David Villa revela el nombre del mejor futbolista con el que jugó: "Con diferencia"

Adiós a los 120 km/h: La nueva velocidad máxima en las autovías españolas

Precio del euríbor hoy, 9 de enero de 2026: la cuota preocupa a los hipotecados

Vicente Magro, juez del Tribunal Supremo, desvela cómo desalojar rápido a los okupas en España

La mejor carta para empezar el año: Los pensionistas recibirán un comunicado sobre la subida de su pensión

"Solo me quedan unos días": un exfutbolista de 33 años formado en el Chelsea revela su estado crítico

Juan del Val estalla tras la polémica del Premio Planeta: "Seguid ladrando"

