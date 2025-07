David Sinclair, experto en biología y longevidad: "Si sólo pudiera decir una cosa, sería comer menos seguido"

Durante mucho tiempo, la población ha escuchado sobre la importancia de hacer cinco comidas al día. No obstante, el biólogo David Sinclair ha afirmado lo contrario, una opinión que ha generado polémica dentro del mundo de la nutrición. El experto en longevidad es también codirector del Centro Paul F. Glenn para la Biología del Envejecimiento, en la Facultad de Medicina de Harvard.

En este contexto, Sinclair ha afirmado que comer con menos frecuencia podría ser una de las claves para tener una vida más longeva. "Si las cosas no funcionan biológicamente, cambiaré", aseguró el experto en 'The School of Greatness', podcast presentado por Lewis Howes.

"Si pudiera recomendar algo a todo el mundo, si sólo pudiera decir una cosa, sería comer menos seguido. Antes solía recomendar come esto o aquello, pero en realidad creo que cuándo comes es tan importante como qué comes. Incluso más. Y he cambiado mi vida en consecuencia", comentaba el biólogo molecular.

"La idea es que tu cuerpo piense que podría quedarse sin comida, que sienta que podría morir la próxima semana. Se trata de no tener comida en la boca la mayor parte del día, es lo que se denomina hormesis y básicamente se resume en lo que no te mata te hace más fuerte. Te vuelves resistente y longevo", explicó el experto.

Según su experiencia, generar esta incomodidad al cuerpo tendría beneficios. "Si siempre tienes abundancia, tu cuerpo se acostumbra. Hay que aprender en la adversidad y esa estrategia, que no sólo se refiere a la alimentación, puede ayudar a vivir dos décadas más de media. Aunque cada caso es diferente", añadía Sinclair.

Para el biólogo, "sólo hacemos las cinco cosas clásicas que los médicos te dicen: no fumar, no beber, comer bien -una dieta mediterránea-, dormir bien y hacer ejercicio. Que está bien porque puede ayudarte a aumentar hasta 14 años la esperanza de vida. Pero es lo fácil".

En cuanto los alimentos que recomienda, Sinclair tiene claro cuáles son los que descarta y aconseja: "Si tuviera que añadir una recomendación más en relación con la dieta, sería no comer alimentos azucarados y comer plantas, pero particularmente aquellas que han sido estresadas".

Finalmente, es importar destacar que se trata de la opinión personal de David Sinclair. La evolución depende de las circunstancias personales de cada paciente, y siempre es recomendable seguir las indicaciones de nuestro médico antes de seguir cualquier plan nutricional.