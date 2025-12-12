David Sánchez pone en jaque a Xabi Alonso: "No ha sabido controlar el vestuario"

El futuro de Xabi Alonso depende de un hilo. El técnico vasco se la juega en Mendizorroza, frente al Alavés, tras una semana dura en Madrid. El conjunto blanco perdió ante el Celta de Vigo en Liga (0-2) y ante el Manchester City en Champions (1-2), además de completar un mes muy duro, con apenas 2 triunfos en los últimos ocho encuentros.

El entorno mediático aprieta, poniendo el foco en Xabi Alonso y alejando a los jugadores del principal problema deportivo. Algunas opiniones apuntan a que el club podría estar cada vez más cerca de tomar una decisión si la dinámica del equipo no mejora de forma inmediata.

"El Madrid no se puede permitir alargalo tanto"

Entre las críticas más llamativas destaca la de David Sánchez, que en La Tribu insistió en que el escenario empieza a volverse insostenible. Según su visión, el asunto ya no gira en torno a si habrá un cambio, sino a cuándo se produciría. Para él, el margen para alargar cualquier ultimátum en un club como el Real Madrid es prácticamente inexistente. "Un club de la exigencia del Real Madrid no puedes alargar mucho en el tiempo los ultimátums", afirma.

El periodista señaló que desde áreas próximas a la directiva se percibe inquietud y que incluso se habla de que el siguiente partido liguero podría marcar un punto de inflexión definitivo. En su opinión, la exigencia histórica del conjunto blanco impide prolongar situaciones de duda durante demasiado tiempo. "No funciona en lo futbolístico, parece que tampoco en lo humano", dice.

David Sánchez también apuntó que en la cúpula madridista no termina de convencer la gestión interna del equipo. Considera que Alonso no ha logrado mantener el control de un vestuario complejo y lleno de figuras importantes, lo cual resulta decisivo en instituciones donde la armonía interna puede ser tan determinante como la táctica.

El análisis no se limitó a cuestiones de juego. Según explicó, la sensación dentro y fuera del club es que el proyecto no está fluyendo en lo humano ni en lo futbolístico. Aunque públicamente se intente transmitir tranquilidad, cree que la realidad apunta a una falta de sincronía que se refleja tanto en el rendimiento colectivo como en las relaciones internas.

Problemas de estilo

Otro aspecto destacado fue el pobre nivel de fútbol mostrado recientemente por el equipo. David subrayó que el Real Madrid atraviesa dificultades para imponer su estilo y para responder en los encuentros de mayor exigencia, algo que, a su juicio, se ha hecho evidente en compromisos clave de las últimas semanas.

Puso como ejemplo el duelo ante un Manchester City que, según él, ofreció una de sus versiones menos dominantes de las últimas temporadas. Aun así, el conjunto blanco no fue capaz de sacar provecho de la situación, lo que para el analista simboliza la falta de claridad competitiva que vive el equipo bajo el mando de Xabi Alonso.