David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación

David Sánchez ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia en una de las causas judiciales con mayor repercusión política de los últimos meses. El tribunal ha acordado imponer al hermano de Pedro Sánchez al considerarlo responsable de un delito de prevaricación administrativa. No obstante, la resolución todavía no es definitiva, ya que puede ser recurrida ante instancias judiciales superiores.

El tribunal considera acreditado que participó en la creación y adaptación de una plaza en la Diputación de Badajoz para favorecer la contratación de David Sánchez, así como en otra actuación relacionada con un colaborador de este. En cambio, ha sido absuelto del delito de tráfico de influencias, al entender la Audiencia que no había pruebas suficientes para sostener esa acusación.

No hubo tráfico de influencias

Tras conocerse el fallo, el PSOE ha manifestado su apoyo a Gallardo y sostiene que tanto él como David Sánchez son inocentes y recurrirán la resolución, mientras que PP y Vox han valorado la sentencia como un respaldo al funcionamiento de la Justicia.

La Audiencia, sin embargo, descarta que existiera un delito de tráfico de influencias. Por ese motivo, rechaza la petición de prisión planteada por parte de las acusaciones y limita la condena al delito de prevaricación administrativa.

La sentencia también afecta al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien ha sido condenado a 18 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por su participación en la creación del puesto y en el proceso de adjudicación. Al igual que en el caso de David Sánchez, la pena consiste únicamente en la inhabilitación y no contempla ingreso en prisión.

El fallo ha generado reacciones enfrentadas en el ámbito político. Dirigentes del Partido Popular y Vox han interpretado la decisión judicial como una confirmación del correcto funcionamiento de la Justicia, mientras que miembros del Ejecutivo han criticado la resolución y consideran que el procedimiento ha tenido una importante carga política.

Sin penas de cárcel

Al no tratarse de una sentencia firme, el proceso judicial continuará previsiblemente en los tribunales superiores. La defensa de David Sánchez ya ha anunciado su intención de presentar un recurso, por lo que el caso seguirá abierto hasta que exista una resolución definitiva.

La resolución judicial de la Audiencia de Badajoz es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el Tribunal Supremo. El entorno del Gobierno confía en que instancias superiores verifiquen la inocencia del músico.

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La Audiencia Provincial de Badajoz lo ha condenado por dos delitos de prevaricación administrativa en el denominado caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según la sentencia: