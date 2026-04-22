David Muñoz vuelve a las aulas: "¿Tú me has visto cara de poli, papá?"

David Muñoz, vocalista de Estopa, ha decidido cumplir un deseo que llevaba décadas rondándole: estudiar Historia. A sus 50 años, el músico ha aprobado la prueba de acceso y se ha matriculado en la carrera, un paso que reveló durante su visita al estreno de Cara al Show, el nuevo programa de Marc Giró en laSexta.

Giró lo presentó como alguien que "ha hecho historia en la música", pero David añadió un giro inesperado: ahora también quiere estudiarla.

La escena familiar: humor, sorpresa y un déjà vu generacional

El momento en que comunicó la noticia en casa fue, según él mismo contó, digno de enmarcar. "¿Pero hijo, cómo no has cogido otra carrera con más salidas?", le dijo su madre nada más escuchar la palabra “Historia”. Su padre, por su parte, remató: "Claro hijo, tendrías que ser abogado".

David recordó que en su juventud su padre soñaba con verlo policía, un “trabajo fijo” frente al bar familiar en Cornellà. De ahí su célebre réplica, convertida ahora en titular: "¿Tú me has visto cara de poli, papa?".

Giró, entre carcajadas, admitió que no. Y David concluyó que su madre, quizá, "había hecho una regresión al pasado".

Una pasión antigua que por fin encuentra su espacio

El cantante explicó que su interés por la Historia viene de lejos. "Siempre que hablaba con un amigo mío, policía e historiador, acabábamos con los sumerios", contó. Esa curiosidad acumulada lo empujó a presentarse a la prueba de acceso y, tras aprobarla, a lanzarse sin miedo.

"Quería ir más allá en mis intereses históricos", confesó. Ahora compagina las clases con la preparación del nuevo disco de Estopa, previsto para 2026.

Cornellà, el bar y los orígenes que siguen marcando

David evocó también su infancia en Cornellà, donde su familia regentó durante dos décadas el bar La Española, frente a una comisaría. Un escenario que explica, en parte, las expectativas laborales de sus padres y que él observa hoy con humor y afecto.

"Mi madre siempre quiso que hiciéramos carrera", recordó. "Mi padre quería que fuera poli e hiciera la mili". Pero la música llegó antes, y con ella un éxito que nadie imaginaba.

Un nuevo capítulo para un artista que ya hizo historia

Con más de cinco millones de discos vendidos y un nuevo álbum en camino, Estopa vive un momento de plenitud. Pero David ha decidido sumar un reto personal que lo conecta con una inquietud íntima y largamente postergada.

A los 50 años, el músico que marcó a una generación abre un libro distinto: el de la Historia, esta vez desde el pupitre. Una decisión que, de algún modo, también hace historia.