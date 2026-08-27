David Jiménez, abogado: "Si no haces testamento o haces uno genérico, todos los hijos van a cobrar por partes iguales"

Las herenciaspueden convertirse en un problema familiar si no se gestionan correctamente. Por este motivo, existen expertos fiscales y administradores que divulgan sobre este tema en redes sociales. En este sentido, el abogado David Jiménez responde alguna de las dudas más frecuentes.

El reparto del patrimonio suele generar preguntas entre los herederos. En un vídeo de su perfil, el economista explica cómo proceder cuando un progenitor quiere contrapesar la asistencia a uno de los hijos, frente al resto de los hermanos.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

A este respecto, el letrado advierte que sin una gestión previa la herencia se repartirá a partes iguales entre los familiares, tal y como recoge la normativa actual. Primeramente, Jiménez informa que hay que redactar un documento sucesorio.

De esta forma, elaborar un testamento con la voluntad expresa ante notario es un trámite clave. En caso contrario, o si firmas uno genérico, todos los bienes se repartirán equitativamente. "Si no haces un testamento o haces uno genérico, todos los hijos van a cobrar por partes iguales", afirma Jiménez.

A continuación, otro de los pasos más importantes es diferenciar entre la desheredación y la mejora hereditaria. La desheredación es una figura jurídica pensada para uno de los hijos no reciba nada. No obstante, este procedimiento no es sencillo y requiere de causas específicas y fundamentales.

Firma de un testamento / .

"La mejora permite que el hijo que te está cuidando pueda recibir más parte que sus hermanos", aclara el letrado. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, Jiménez respondió si se puede desheredar a un hijo por no hablar con él durante 3 años o más.

"Tres años de silencio, en principio, en sí mismo no es una causa para desheredar. En la mayor parte de España, por esa causa no se puede desheredar, pero el Tribunal Supremo abrió la vía del maltrato psicológico, siendo esta una de las posibles causas de desheredación de tu hijo", detalló el abogado.

Según el divulgador, la única alternativa legal para desheredar a un hijo es el daño psicológico causado por uno de los sucesores: "Si el hecho de no comunicarse contigo ni tener ninguna relación genera en ti un daño psicológico importante, algo que tiene que ser demostrado, puede haber una vía para la desheredación por maltrato psicológico".

Sin embargo, este contexto no es igual para todos los territorios de España. El Código Civil de Catalunya prevé la posibilidad de desheredar debido a la "ausencia manifiesta y continuada de relación". Además, Jiménez cita que "en otros territorios forales también puede existir una normativa específica que permita la desheredación por ausencia de relación, por lo que el resultado dependerá del derecho aplicable en cada comunidad".