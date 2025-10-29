David Jiménez, abogado laboralista: "Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio"

Cuando faltan los padres y hay hermanos de por medio la herencia puede convertirse en un verdadero problema familiar. Por eso, existen abogados que se han especializado en estas situaciones y que saben qué hacer cuando ocurre algo así.

Es el caso del especialista laboralista, David Jiménez, que ha explicado qué se tiene que hacer cuando dos o más hermanos reciben un domicilio en herencia y hay diferencias en la manera de afrontarlo.

Uno puede querer mantener la propiedad, mientras que los otros podrían preferir venderlo y adquirir un rédito económico, una situación completamente plausible y que está amparada por la ley.

En algunos casos las herencias deben ser incluidas en la Renta. / ShutterStock

Según explica Jiménez en su último vídeo en TikTok, la mejor manera de evitar conflictos es proceder con la extinción del condominio, según indican los artículos 400 y 1062 del Código Civil. A nivel legal comenta que este precepto permite que uno de los herederos se quede con la totalidad del inmueble, compensando al resto con la parte proporcional en dinero.

Lejos de lo que pueda parecer, no se trata de ninguna transacción de compraventa, sino que la medida tiene una figura jurídica específica, con cierta ventaja en el apartado fiscal.

Mientras que a una operación de compraventa se aplica entre un seis y un 10% de impuestos, en función de la autonomía, con la extinción de condomino se aplica entre el 0,5 y el 1,5% que responde al concepto de Actos Jurídicos Documentados.

Además, tampoco es obligatorio liquidar la plusvalía municipal en estos casos, siempre que no se incurra en un exceso de adjudicación, es decir, que una de las partes herederas cobre más de lo que le tocaría proporcionalmente, por lo que el impuesto podría generarse en función de la plusvalía recibida.

De esta manera, el Estado ha conseguido tener en cuenta todas las situaciones posibles en casos de herencias de inmuebles entre hermanos que no comparten las mismas intenciones. No se obliga a nadie a quedarse, ni tampoco a vender si no lo desea, además de evitar posibles conflictos futuros gracias a su garantía jurídica.