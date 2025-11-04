David Jiménez, abogado experto en herencias: "Este es el dinero que tendrá que pagar tu hijo si hereda 800.000 euros"

Una herencia puede convertirse en una fuente de conflictos. Cuando los herederos reciben una suma de dinero o una propiedad, no siempre saben cómo gestionarla y pueden surgir desacuerdos. Decidir entre invertir, ahorrar, vender o repartir no suele ser sencillo, y alcanzar un consenso familiar puede resultar casi imposible.

Antes de recibir una herencia, hay que tener en cuenta que el Estado se queda una parte del dinero en concepto de impuestos, aunque en España la cantidad varía drásticamente en función del lugar de residencia.

Por esta razón, David Jiménez, abogado experto en herencias, compartió en redes sociales un vídeo en el que explica cuánto pagaría un hijo si heredara 800.000 euros, dependiendo de la comunidad autónoma en la que resida el heredero.

El letrado explica que las diferencias entre comunidades son más que llamativas, ya que en algunas regiones no se paga ni un euro, mientras que en otras el coste puede llegar a superar los 100.000 euros.

En Cataluña, un heredero que reciba 800.000 euros pagaría alrededor de 44.000 euros. Sin embargo, en Madrid la carga fiscal se reduce drásticamente hasta unos 1.500 euros, situándola entre las comunidades con mayor bonificación.

En Asturias, el impuesto rondaría los 103.000 euros, una de las cifras más elevadas del país. En Aragón, el heredero pagaría en torno a 55.000 euros, mientras que en Castilla-La Mancha el importe se reduciría hasta unos 31.000 euros.

No obstante, varias comunidades prácticamente eliminan el impuesto: Galicia, Cantabria, Baleares y Andalucía aplican bonificaciones que dejan el coste en cero euros.

También hay regiones con tributación mínima: en Canarias el importe sería de apenas 134 euros, en Extremadura unos 200 euros y en la Comunidad Valenciana alrededor de 1.200 euros.