ALIMENTOS
David Guibert, chef: "Si cortas el tomate nada más sacarlo de la nevera, es como tirar el sabor a la basura"
El cocinero explica en su perfil de TikTok cómo hacer la mejor ensalada de tomate
Lola Gutiérrez
El verano es la época de las ensaladas y los platos frescos con mucho sabor. Y es, además, temporada de tomates.
De ello habla el chef David Guibert en su perfil de TikTok, donde a mitades de agosto de 2025 cuenta con más de 22.000 seguidores: "Si cortas el tomate nada más sacarlo de la nevera, es como tirar el sabor a la basura".
Los tres reposos que necesita la ensalada de tomate perfecta
El chef cuenta en uno de sus últimos vídeos los tres reposos necesarios que necesitas hacer a tu ensalada de tomate para sacarle el mejor partido posible: "Primero, sácalo de la nevera tres minutos antes de cortarlo. En el frío se pierde el sabor":
Además, el chef tiene un truco para darle mucho más sabor a tu ensalada: "Añade la sal y deja reposar junto con una ralladura de lima para que sude y aporte mayor frescura", explica, una vez habiéndolo dejado unos minutos fuera de la nevera.
"De mientras, aprovecha para cortar cebolla bien fina. Menos agua, más sabor", agrega.
El aliño de zumo de media lima, explica el chef, es para equilibrar el sabor dulce del tomate.
"Bátelos como lo haces con la tortilla hasta que espese y termina tu ensalada como quieras", enseña Guibert en el vídeo, donde muestra a sus seguidores cómo acompaña su ensalada.
"Yo lo hago con polvo de olivas negras y queso ahumado recién rallado. Una vez echado, aliña y deja reposar cinco minutos para más jugosidad", sentencia.
