David Ferrer explica qué puede enseñar el tenis a la economía familiar

David Ferrer ha cambiado la raqueta por el micrófono para hablar de dinero. El excapitán del equipo español de Copa Davis participa en una nueva entrega del podcast de educación financiera de Generali, "Tu ruta financiera", donde traslada la disciplina que le llevó a lo más alto del tenis mundial a un terreno muy distinto, el de la economía doméstica.

El programa, titulado "Dinero, disciplina y seguridad: lo que el deporte enseña a tu bolsillo" y conducido por Pablo Lozano, director comercial de productos financieros de Generali España, parte de un dato que resume la situación del ahorro en España. Según encuestas del Banco de España analizadas en el podcast, solo el 34% de los españoles declara acceder a asesoramiento financiero independiente. La brecha generacional es notable, ya que el 42% de los jóvenes de entre 18 y 35 años busca ese apoyo profesional, frente a apenas el 16% de los mayores de 65 años.

Cinco golpes para dominar las finanzas

Ferrer, que gestiona su patrimonio desde muy joven, propone cinco ideas aplicables a cualquier economía familiar. La primera es construir un fondo de emergencia equivalente a tres mensualidades de gastos fijos, algo que compara con la red de seguridad de un tenista. "Genera estabilidad emocional", explica.

La segunda pasa por ahorrar con un propósito claro. "La vida sin un objetivo pierde ilusión y motivación", afirma, y recomienda fijar metas concretas antes que acumular sin rumbo. La tercera lección es la constancia, resumida en la idea de pagarse a uno mismo primero: automatizar un ahorro mensual, aunque sean 40 o 50 euros, nada más cobrar la nómina.

El cuarto consejo llega en clave de gestión emocional. "En el tenis, por mucho que trabajes, puedes perder. Lo importante es la resiliencia", señala Ferrer, que traslada esa idea a los momentos de volatilidad en los mercados, donde pide evitar decisiones impulsivas y mantener el plan trazado. El último golpe es rodearse de expertos. "Prefiero estar siempre en una mesa donde los demás sean más inteligentes que yo para poder aprender", confiesa el tenista, en defensa del asesoramiento profesional.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de Generali, reflejada en su Memoria de Sostenibilidad 2025. La aseguradora impulsa la cultura financiera a través de sus "Generali Espresso Talks Financiero" y de una red de 2.852 agentes y 1.649 oficinas en España, entre ellos los llamados Agentes Eco-Digitales, encargados de acercar la digitalización y el asesoramiento a todo el territorio.

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En el plano social, Generali España destinó en 2025 un total de 665.011 euros a fundaciones y ONG, en gran parte a través de The Human Safety Net, que apoyó a 1.859 personas en situación de vulnerabilidad durante el último ejercicio.