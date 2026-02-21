David Fernández, sobre su experiencia en 'MasterChef Celebrity': "El programa más triste de mi vida"

David Fernández (Igualada, 1970) es un popular actor y humorista. El catalán empezó su carrera en la compañía teatral 'La Cubana', donde debutaron otros intérpretes como José Corbacho, Santi Millán o Yolanda Ramos.

No obstante, Fernández comenzó a ser más conocido después de aparecer en varios programas de televisión. El actor se incorporó a la productora catalana 'El Terrat', formando parte de varios formatos, presentados por Andreu Buenafuente.

En algunos de sus programas, Fernández interpretaba al personaje de Rodolfo Chikilicuatre. De hecho, gracias a la audiencia fue escogido como representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2008.

Desde entonces, el humorista ha participado en diferentes programas de televisión, como: 'Crackòvia', 'Polònia', 'Me resbala' o 'Tu cara me suena', entre otros. No obstante, hay un espacio del que no guarda un gran recuerdo.

Recientemente, Fernández ha concedido una entrevista a Raúl Pérez, presentador del programa 'A las bravas', de la Cadena Ser. Durante la conversación, el televisivo ha confesado que 'MasterChef Celebrity' fue, para él, "el programa más triste de mi vida".

"Me echaron el primero; llegué un miércoles y me fui un domingo. A mí me echaron de 'MasterChef' y me dijeron: 'Tienes que venir a grabar la careta de inicio'. O sea, me habían echado y tuve que volver a las tres semanas haciendo 'uf, a ver qué pasa'", explicó Fernández.

Aunque la experiencia fue breve, el humorista ha sabido encontrar la parte positiva: "Le he sacado mucho provecho porque ahora lo meto siempre en los monólogos", reconoció. De hecho, recuerda varias anécdotas entre risas.

"Venían cocineros invitados y todos mis compañeros decían: 'Madre mía'. Recuerdo que me acerqué a un hombre pensando: 'Yo aquí me tengo que integrar', y le dije: 'Voy siempre a tu restaurante'. Me contestó: 'Soy el cámara'", detalló al comunicador.