TELEVISIÓN
Quién es David Fernández, el actor y humorista que se convierte en el nuevo invitado de 'Pasapalabra'
¿Quién no recuerda el fenómeno 'Rodolfo Chikilicuatre'?
¿Cómo no vas a saber quién es David Fernández, uno de los humoristas más importantes de la televisión en España e incluso representante en el Festival de Eurovisión 2008? Su nombre estuvo en boca de todos durante muchos años y ahora vuelve a estar de actualidad porque este actor y cómico se sienta en 'Pasapalabra' como invitado junto a Carla Nieto, Leonor Lavado y Javier Cantero.
Si todavía no ubicas a David Fernández y tienes que conocer más detalles acerca de su trayectoria profesional tanto en televisión como fuera de la pequeña pantalla, aquí tienes un breve resumen acerca de su vida.
Cómo es la trayectoria profesional de David Fernández
Antes de dedicarse por completo a la interpretación, este actor y humorista catalán decidió estudiar joyería industrial siguiendo así la tradición familiar, pero pronto comprendió que su vocación se encontraba encima de los escenarios.
En 1998 se integró en la compañía de teatro La Cubana, muy conocida por su estilo de humor único y montaje colectivo. Y desde ahí dio el salto a la televisión catalana (TV3) con el show 'Una altra cosa' (2002-2004) presentado por Andreu Buenafuente, interpretando a personajes como 'El Gilipollas' o 'Narcís Reyerta'.
Sin duda alguna, el momento más mediático de su carrera profesional se produjo en 2007, cuando su personaje Rodolfo Chikilicuatre fue seleccionado para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2008 con la canción 'Baila el Chiki-Chiki', suponiendo un antes y un después en su visibilidad.
Tras ese gran pico de fama, Fernández siguió trabajando en televisión, cine y teatro, participando en programas como 'Tu cara me suena', en el que demostró ser un humorista brillante, de los pies a la cabeza. Además, también es monologuista con espectáculos propios y recorre los principales teatros del país.
