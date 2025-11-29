David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: "Es necesario una inversión inicial de 14.000 euros"

Las máquinas expendedoras son una opción muy útil para los compradores, ya que ofrecen una forma rápida de adquirir productos sin hacer colas ni depender de los horarios de las tiendas. Además, se puede pagar con efectivo, tarjetas e incluso con pago móvil.

A pesar de que gran parte de la sociedad utiliza estas máquinas, pocas personas conocen el negocio que hay detrás. Por esta razón, David, quien cuenta con tres tiendas de máquinas expendedoras en Alcoy (Alicante), explicó su experiencia en el canal de YouTube de Eric Ponce.

El empresario valenciano vende refrescos, agua y distintos productos de alimentación. Antes de triunfar con el negocio, David y su pareja fracasaron con la primera tienda tras adquirir una máquina expendedora de segunda mano. El motivo principal del cierre fue que la ubicación no ayudó, pues estaban en una calle con mucho vandalismo.

No obstante, no bajaron los brazos y lo siguieron intentando, abriendo un local en una zona más céntrica, donde acertaron de pleno con la ubicación. Después del éxito cosechado, decidieron abrir dos tiendas más.

¿Cuánto presupuesto se necesita?

Para todas aquellas personas que quieran seguir los pasos de David deben saber que se necesita una inversión inicial de 14.000 euros, según desveló. Además, el consejo que compartió es que es mejor montar la tienda por solitario, ya que algunas empresas les pedían más presupuesto.

Para recuperar toda la inversión inicial, David necesitó más de cuatro años, aunque tardó en recuperarlos por culpa de la pandemia del covid-19.

Una de las cosas que más le gusta del negocio es la flexibilidad horaria. En una semana, él y su mujer destinan unas 20 horas semanales a las tres tiendas, contando la limpieza, los traslados, la gestión con proveedores y la reposición de las máquinas expendedoras.

Lo más importante de un negocio

Un negocio siempre se sustenta por la facturación. David llega a generar más de 2.000 euros brutos mensuales por tienda: "Si descontamos el género, el alquiler y los gastos generales podemos hablar de unos 500 o 600 euros más o menos en cada tienda".