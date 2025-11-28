SALUD
David Céspedes revela la rutina que cambia la vida de los mayores de 50
Si tus padres tienen 50 o 60 años, esto podría acabar salvando su movilidad a los 70
Conforme vamos cumpliendo años, la salud se convierte en un factor fundamental de cara a la calidad de vida que vamos a tener de mayores. Quizás cuando somos jóvenes un detalle pasa desapercibido, pero cuando somos adultos, eso será lo que acabe determinando nuestra independencia y bienestar a lago plazo.
David Céspedes, experto en longevidad y creador de contenido en TikTok, ha compartido en esta red social una rutina sencilla y eficaz para personas de entre 50 y 60 años que quieren mantenerse activas e independientes hasta edad avanzadas.
Según palabras del especialista, "si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes cuando tengan 70". Y por eso ha preparado una rutina deportiva muy sencilla para que empiecen a entrenar en casa con unas simples mancuernas o botellas.
¿En qué consiste esta propuesta? Además de ser fácil, se adapta a cualquier nivel de condición física y comienza con sentadillas, y si ya existen dificultades para ello, levantarse y sentarse del sofá varias veces. Sigue con peso muerto y flexibles, que se pueden hacer apoyando las rodillas, empleando una mesa o la pared.
A esto se le suma un ejercicio de hombros: sentarse en una silla, levantar un peso manteniendo los codos hacia dentro y terminar haciendo planchas para fortalecer la zona abdominal.
Y lo mejor de todo es que David Céspedes recomienda esta rutina apenas 2 o 3 veces por semana para notar cambios si hay constancia: la movilidad, la fuerza y la autonomía de cara a la vejez se verán recompensadas.
Céspedes aclara que con pequeños cambios en nuestros hábitos diarios, ejecutados de forma constante, podemos acabar transformando fácilmente la vida de cualquier persona mayor, permitiendo que la independencia y la funcionalidad se mantengan intactas incluso cuando cumplan 70 u 80 años.
