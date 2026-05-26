David Céspedes, médico: "Tus padres no llegarán sanos a los 70 si siguen sin moverse"

Supongo que muchos te lo han dicho ya, pero el sedentarismo se ha convertido en una de las grandes amenazas silenciosas para la salud de quienes hoy tienen 50 y 60 años. O al menos eso es lo que sostiene David Céspedes, médico especializado en longevidad y salud preventiva.

En un vídeo que no ha tardado mucho en hacerse viral en redes sociales, el doctor ha lanzado un mensaje tan directo como preocupante: "si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no serán independientes cuando cumplan los 70".

El experto asegura que muchas de las limitaciones físicas asociadas al envejecimiento pueden prevenirse con hábitos básicos de movimiento. Por eso mismo, ha compartido una sencilla rutina de ejercicios pensada para personas que llevan años sin entrenar y que incluso pueden hacerse desde casa sin material específico.

La propuesta comienza con sentadillas, aunque Céspedes aclara que si no puedes hacerla de forma convencional, puedes comenzar sentándote y levantándote del sofá varias veces.

El objetivo es el mismo en ambos casos: fortalecer piernas y glúteos, dos elementos estructurales de nuestro cuerpo fundamentales para mantener la autonomía con el paso del tiempo.

Sigue el entrenamiento con un peso muerto adaptado, enfocado en reforzar la espalda y prevenir los clásicos dolores lumbares. Para trabajar el tren superior, recomienda flexiones progresivas: primero en la pared, después apoyados en una mesa o de rodillas, y finalmente, siempre que se pueda, convencionales.

También incluye un press militar sentado, levantando peso por encima de la cabeza sin abrir demasiado los codos, y una plancha abdominal adaptada para mejorar el core, la estabilidad y el equilibrio.

Según Céspedes, bastan dos o tres sesiones a la semana para ir notando poco a poco mejoras tanto en fuerza como en movilidad y calidad de vida. Y es que su mensaje no busca promover entrenamientos extremos, sino concienciar sobre la importancia de mantenerse activos.