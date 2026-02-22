David Céspedes, experto en longevidad, revela la clave para llegar a los 70 siendo físicamente independiente

Mientras los años transcurren, la preocupación sobre la salud se va convirtiendo en un factor cada vez más predominante en la toma de decisiones de la cotidianidad, siempre con miras a envejecer lo mejor posible.

David Céspedes, experto en longevidad, bien conoce este deseo de llegar a la tercera edad de la manera más sana, por lo que ha compartido a través de su cuenta de TikTok la clave para aterrizar en esta demografía y mantener la independencia física.

“Si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes cuando tengan 70 [...] Esta es la rutina que les enviaría a mis padres si quisiera que empezaran a entrenar en casa con unas mancuernas o unas botellas”, explica en primer lugar.

“Empezaría con unas sentadillas; si les es difícil, otra opción sería sentarse en el sofá y levantarse”, continúa describiendo, ofreciendo alternativas tanto accesibles desde el punto de vista del esfuerzo físico como de la disponibilidad en casa de los instrumentos necesarios. “Pueden hacerlas de rodillas, en una mesa o en una pared”, menciona.

Asimismo, Céspedes profundiza en la rutina recomendada, describiendo el siguiente proceso: "Se sentarán en una silla, cogerán un peso y lo levantarán hacia arriba (que no abran mucho los codos, mejor meterlos hacia dentro)".

Noticias relacionadas

Finalmente, sentencia asegurando que a las personas que cumplan con estas recomendaciones les podría "cambiar la vida", pues los intentos de ejercicio rutinario, así sean pequeños, pueden tener un gran impacto en la funcionalidad durante la vejez.