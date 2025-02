David Castillo se sincera sobre su experiencia como Jonathan en 'Aída': "Sufrí mucho"

'Aída' fue una exitosa serie emitida en televisión desde 2005 hasta 2014. La ficción surgió como un spin-off de '7 Vidas'. Tras conseguir un récord absoluto de audiencia en el primer capítulo, fue creciendo con una gran cantidad de espectadores, y emitió un total de diez temporadas.

La serie trata la vida de Aída García, una trabajadora de limpieza divorciada y ex alcohólica que regresa a su barrio obrero llamado Esperanza Sur. Lo hace después de que su padre fallezca y le deje en herencia la vivienda familiar. Se instala en la casa junto a sus hijos Lorena y Jonathan, su madre Eugenia y su hermano Luisma. A partir de ahí, la ficción cuenta todos los problemas que viven, pero con un toque de humor.

El actor David Castillo, hizo el papel de Jonathan García, el hijo de Aída, a lo largo de 230 episodios. El intérprete apareció en la primera temporada, y estuvo hasta el final de dicha serie.

Antes de aparecer en 'Aída' en el año 2005, había tenido algunos papeles en algunas series como 'Hospital Central', 'Manolito Gafotas' y 'Ana y los siete', y había aparecido en las películas 'Cachorro' y 'El séptimo día'.

Ahora, David se ha abierto en canal en 'El sentido de la birra con Ricardo Moya' y ha explicado cómo le afectó ser actor a su vida personal: "Al principio era todo como un juego. En mi adolescencia yo lo empecé a llevar peor, porque yo quería hacer cosas de adolescente. Al final, yo no iba a clase. Yo empecé a sufrir mucho con eso".

El intérprete ha asegurado que tiene un "dilema", porque no tiene claro si recomendaría que un niño se convierta en actor a una edad tan temprana: "Yo soy supersincero, y entonces a veces digo cosas que igual van en mi contra. Pero yo no sé si a mi hijo le dejaría hacer lo que yo hice".

Castillo ha explicado que estuvo en un ambiente que no era de niños y eso le afectó: "Creo que un niño tiene que estar en un sitio de niños. Y porque lo sufrí. También lo disfruté mucho, y me ha hecho estar donde estoy ahora, y tengo cosas maravillosas gracias a esto también. No lo niego ni reniego de todo eso, pero he estado en un ambiente que no ha sido el más idílico, desde luego no. Y no sé si es el lugar para un niño".