David Casillas: "Beber agua mientras comes puede ser el motivo por el que tus digestiones son un desastre"

¿Qué claves se deben tener en cuenta a la hora de proteger la salud de nuestro aparato digestivo? Esa es la pregunta en la que se han centrado muchas investigaciones y expertos en la materia, llegando a conclusiones sorprendentes. Sobre todo, porque solemos pasar por alto algunas que son más simples de lo que parece.

Así lo defiende el especialista David Casillas, quien en una reciente publicación en su cuenta de Tiktok explica por qué no deberíamos beber agua en grandes cantidades durante las comidas; yendo en contra de lo que mucha gente podría pensar al respecto.

David Casillas, experto en aparato digestivo / @davidcasillastrainer

¿Por qué deberías evitar beber agua durante las comidas?

¨Beber agua mientras comes parece lo más normal del mundo, pero ahí puede estar parte del motivo por el que tus digestiones son un desastre¨, comenzaba aclarando el especialista para profundizar en ello explicando los motivos que hay tras este planteamiento.

Y es que, según Casillas, todo tiene que ver con un elemento concreto: el ácido clorhídrico. Así informaba de ello en su publicación: ¨Cuando metes agua en las comidas, estás diluyendo este elemento, el cual es crucial para que el estómago funcione correctamente¨.

Hacer esto, según el especialista, hará que la digestión se ralentice cuando la comida llegue al intestino, dado que esta no estará bien procesada. Ahí es donde empiezan a aparecer los gases y esa sensación de pesadez tan característica que suele aparecer tras una comida copiosa.

Ante ello, Casillas plantea una solución bastante lógica: lo ideal es beber agua antes y después de las comidas, pero no durante las mismas. Una situación que se agravaría en caso de que el agua estuviera fría: ¨contrae los vasos de la mucosa gástrica y frena las enzimas justo cuando más las necesitas¨.

Una mujer bebiendo agua / Imagen de archivo

Por otro lado, el experto asegura que no hace falta ejecutar las comidas pasando sed: basta con beber pequeños sorbos para calmarla durante la ingesta, pero lo ideal es no tener el vaso lleno de agua cuando vayamos a comer.

De esta manera, Casillas sugiere que lo crucial es mantener una hidratación correcta a lo largo de todo el día y, por tanto, no solo beber agua durante las comidas. No obstante, también asegura que cada persona es un mundo en este sentido.

¨Lo mejor que puedes hacer es observar tu cuerpo. Algunas personas toleran perfectamente beber agua durante las comidas sin problemas; otras notan gases o pesadez¨, aseguraba el experto en enfermedades autoinmunes.

Con esta publicación, Casillas ataja una de las claves que mucha gente suele pasar por alto dado que, según sus propias palabras, ¨beber agua durante las comidas puede parecer el acto más normal del mundo¨.