David Cantero habla sobre su salida de Informativos Telecinco: "Ellos se lo pierden"

Hace unas semanas, David Cantero se despedía de Mediaset tras una relación contractual de 15 años. Durante su trayectoria, el periodista estuvo al frente de la edición de mediodía y fin de semana en 'Informativos Telecinco'. Después de realizar su última emisión en la cadena, el comunicador compartió un mensaje en redes sociales.

"He aprendido muchísimo en Informativos Telecinco, en la cadena que acaba de cumplir 35 años, y me alegra formar parte de su historia. Me he ido, pero ahí estará mi legado", subrayaba. Además, el presentador aseguraba que había sido "una separación de mutuo acuerdo, amistosa y acordada. Durilla, pero amable".

De la misma forma, anunciaba su intención de continuar en los medios de comunicación, recalcando que "no me he jubilado, no tengo eso en mente de momento y no está en mis planes inmediatos, como he leído por ahí".

En los últimos días, Cantero ha ido elevando el tono sobre su despido y revelando nueva información. Recientemente, el presentador ha concedido una entrevista a Luz Sánchez Mellado, en 'El País'. "No digo que fuera un destierro, pero bueno. Fue un trago al principio, pero yo le saco la parte positiva a todo: así podía dedicar más tiempo a mis hijos y a la pintura. Notas que los favoritos son otros, y no pasa nada. A veces hay un amor desaforado, eres el mejor, pero también sabes que esos amores se pueden ir a otra persona. Hasta que te lo proponen, te cuesta decidirte, y, finalmente dices, pues ya está, se acabó".

Hace unos días, Pepe Ribagorda denunciaba que estos movimientos se producen por edadismo. Al respecto, Cantero cree que cada caso es distinto, pero que en el suyo, "un poquito de edadismo puede haber".

La opinión del presentador sobre esta discriminación es clara. "En este trabajo, si hay un valor, es la experiencia. Quien mejor te va a contar las cosas es quien más miles de informativos tenga ante la cámara".

No obstante, prefería marcharse de esta forma que quedarse apartado: "Lo que no quería era que me quitaran de antena y me dejaran en el limbo, porque no me lo merezco. Prefiero irme del todo y me voy habiendo hecho un muy buen trabajo". Hablando de su futuro, Cantero ha reiterado que no piensa retirarse, a la vez que eleva el tono sobre su salida de 'Informativos Telecinco'.

"No quería jubilarme porque me lo dijeran otros. Me he apuntado al desempleo y estoy abierto a ofertas profesionales. No he dado todo lo que puedo dar. Estoy en un momento dulce. Prescinden de mí en mi mejor momento. No me gusta decir que ellos se lo pierden porque suena un poco despectivo, pero sí, en el fondo ellos se pierden un buen profesional. Porque no quieren gastarse el dinero, porque quieren a alguien más joven, por lo que sea", recalcaba durante la entrevista.