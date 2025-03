David Cantero habla de su regreso a Mediaset tras su marcha de 'Informativos Telecinco'

No son pocas las veces que hemos hablado de David Cantero desde su marcha de 'Informativos Telecinco', e incluso él mismo sigue compartiendo detalles de su marcha y su actual estado y compromisos laborales. De hecho, esto es lo que nos da pie a seguir este asunto.

El periodista, tras su despedida de Mediaset después de 15 años, reveló recientemente en una entrevista que su marcha se debe a un ajuste de costes en la compañía. De forma más reciente, Cantero aprovechó que, en el día de ayer, era el invitado del programa 'La Ventana' de Carles Francino en la Cadena Ser para reflexionar sobre su nueva etapa profesional.

Tras decir que nunca había hecho radio en sus años como profesional, David Cantero afirmó que "cada vez que la vida me ha proporcionado y me ha empujado a un cambio, siempre ha sido para mejor".

También reconoció que le había sorprendido todo el revuelo que se había montado alrededor de su marcha de 'Informativos Telecinco' y de Mediaset. "Sabía que iba a haber cierto revuelo, pero tanto…", indicó. En ese momento, también aprovechó para agradecer todos los mensajes de apoyo que había recibido durante las últimas semanas.

En cuanto a sus próximos proyectos profesionales, el periodista dice que, aunque lo más próximo es una exposición de un cuadro suyo en Berlín, quiere volver a presentar informativos. "Es como si te gusta correr y de pronto te paras de golpe. Yo creo que tengo mucha cuerda todavía y mucho que contar", afirmó en la entrevista en la Cadena Ser.

De hecho, tras estas palabras, Mariola Cubells dijo que el periodista ya había recibido alguna que otra oferta de otros medios. "A mí no me importaría, yo tenía pensado seguir dos, tres, cuatro años más", aseguró el expresentador de 'Informativos Telecinco'.

Volviendo al tema de su marcha, David Cantero insistió también en que su marcha fue una decisión empresarial y que no guarda ningún tipo de rencor: "No es una decisión que haya tomado yo. Son cosas que pasan en las empresas, son muy lícitas y que no hay que darles más vueltas ni más importancia", dijo.

"La empresa quiere hacer reajustes económicos, 'queremos que cobres menos', llegamos a un acuerdo y ya está. Está contemplado en la ley laboral, salidas pactadas", añadía en la entrevista con 'La Ventana'. Asimismo, aprovechó la ocasión para revelarnos, y sorprender a propios y extraños, diciendo que aún tiene ciertos compromisos con Mediaset.

Para ser exactos, parece que David Cantero volverá a Mediaset para dos proyectos pendientes que aún tiene con ellos: una entrevista y una gala de un evento. Así que, según él mismo, aprovechará su regreso momentáneo para ver a amigos y compañeros de los que todavía no ha podido despedirse.