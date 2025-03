David Cantero habla de la razón de su inesperada marcha de Telecinco

Una de las noticias más inesperadas de la temporada televisiva ha sido, sin duda alguna, la marcha de David Cantero de 'Informativos Telecinco' tras 15 años. Ahora, el expresentador del telediario de Mediaset ha hablado de su salida.

Esto ha ocurrido en una entrevista concedida al podcast 'Lo que tú digas' de Álex Fidalgo, en la que el periodista de 64 años ha indicado que, aunque la despedida de Mediaset fue cordial, la decisión estuvo motivada principalmente por una estrategia empresarial dirigida a reducir costes.

De hecho, Cantero añadió que ya hacía tiempo que sospechaba esa posibilidad. Aunque el televisivo también aclaró que no guarda rencor a Mediaset y que conserva muy buenos recuerdos de su paso por Telecinco, uno que no ha sido precisamente breve. "Yo no tengo nada malo que decir de Mediaset, siempre se han portado bien conmigo desde que llegué hasta el último día", decía Cantero.

Sin embargo, el expresentador de 'Informativos Telecinco' admitió que llegó a sentirse incómodo cuando notó que había personas en la dirección que preferían prescindir de él. "Cuando tu ya te sientes que hay alguien que está incómodo contigo y notas que algo pasa y que hay alguien que quiere quitarte del medio...", indicó.

Al final, David Cantero optó por hacerse a un lado. "De pronto ya notas que todo se ha enrarecido y charlas con la dirección y a lo mejor, lo mejor es esto. ¿Qué iba a trabajar dos, tres o cuatro años más? Si íbamos a estar un poco incómodos, me voy y ya está", afirmó.

Según el propio periodista, uno de los momentos clave para tomar su decisión fue cuando lo movieron a los informativos de fin de semana, lo que interpretó como una señal de alerta. Aun así, Cantero aceptó el traslado con actitud positiva y afirma que disfrutó trabajando con María Casado.

"Yo me fui y me encontré con un equipo extraordinario, fueron meses un poco raro porque la fórmula de presentar tres personas era una dinámica un tanto rara, pero encontrarme con María Casado fue una sorpresa. Y justo cuando estábamos saboreando que iba bien, pues nada, las dinámicas de las empresas son incomprensibles. Y bueno, he dejado viuda a María", decía.

Adicionalmente, David Cantero también lamentó el fin de la dupla televisiva con su compañera Isabel Jiménez, destacando lo poco acertadas que fueron las decisiones, alegando: "Isabel Jiménez y yo hacíamos una pareja televisiva excelente que jamás deberían haber roto y ahora María y yo teníamos un momento excelente como pareja televisiva que no deberían haber roto, ellos se lo pierden. Y en eso sí me da pena porque no hemos podido culminar nuestro segundo encuentro".

Finalmente, el periodista reconoció que fue duro irse de Telecinco, y más teniendo en cuenta que él no tenía pensado irse todavía, aunque ahora afronta el futuro con ilusión y muchos planes. "Me falta tiempo para todo lo que quiero hacer, soy muy culo inquieto", concluyó, añadiendo que ahora quiere dedicar todo el tiempo posible a estar con su familia.