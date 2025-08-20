David Cantero desvela su dieta para mantenerse en forma: "Uno de los trucos es..."

David Cantero es uno de los periodistas más conocidos en España. Tras 15 años siendo una de las caras más emblemáticas de Informativos Telecinco, a principios de este año anunció su salida de Mediaset. El madrileño declaró que la decisión fue consecuencia de una propuesta de reducción salarial por parte de la cadena, algo que no aceptó.

Ahora, Cantero está a punto de estrenar nuevo proyecto en 'Las Tardes de RNE'. A partir del próximo 1 de septiembre, debutará en la radio de la mano de RTVE.

"Soy un experimentado novato. Llego a hacer algo que no he hecho nunca y eso me hace mucha ilusión. Las sensaciones son muy fuertes porque empecé aquí en los años 80. El hecho de estar aquí, en este plató completamente nuevo, andar por los pasillos, encontrarme a compañeros... Está siendo emocionalmente muy fuerte. Y con la sensación de iniciar aquí una especie de epílogo a una larga carrera", ha explicado en 'Mañaneros 360'.

A sus 64 años, David Cantero asegura que le gusta cuidarse y mantener un estilo de vida saludable: "Intento estar tranquilo, hacer ejercicio, comer sano, ver películas o series, leer, tocar la guitarra… Hacer vida en familia es lo principal para mí".

En una entrevista concedida a Men's Health ha afirmado que se fija en lo que come: "Soy muy estricto con la comida. Me gusta comer bien, sano. No me privo de nada, pero es verdad que como más pescado que carne. Como mucha fruta, mucha ensalada, mucha legumbre. Como de todo, pero poca cantidad".

El periodista ha asegurado que "uno de los trucos para estar en forma es no coger sobrepeso". Según explica, él siempre se ha mantenido en el mismo peso: "Yo puedo oscilar como mucho un kilo arriba y abajo. Vigilo mucho también que sea buen producto y de temporada. Tengo la suerte de vivir en un pueblo y tengo acceso a todos estos productos".

No solamente eso, y es que Cantero apuesta por las elaboraciones de toda la vida: "En mi hogar siempre he cocinado, soy el que cocina. Cocino como una madre. Hago de todo y de vez en cuando hago algo especial. Se me dan bien las legumbres y la pasta, de cuando estuve en Italia. Allí me adiestré".

El periodista también le da mucha importancia a la piel y al deporte: "Es importante cuidar la piel, hacer ejercicio es fundamental, pero no solamente ir al gimnasio, sino ser una persona activa: moverte, salir, entrar, subir la escalera, bajarla… A partir de una edad es fundamental”.