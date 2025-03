David Cantero desmiente que se haya operado después de su marcha de Mediaset

David Cantero es uno de los nombres del momento tras dejar 'Informativos Telecinco' y Mediaset. De hecho, desde su marcha, no han dejado de salir especulaciones de todas partes sobre su partida, llegando al punto de tener que salir el propio Cantero a desmentir todas esas supuestas informaciones.

El ya expresentador de los informativos de Telecinco, acudió recientemente a sus redes sociales para hablar de ello y dejar claro que solo él conoce las verdaderas razones de su adiós.

"Solo yo sé las verdaderas razones, los detalles, y no creo que nada de eso tenga ya demasiada importancia. La vida sigue", decía Cantero en su Instagram. Ahora, David Cantero vuelve a ser noticia por otra información que parece ser falsa.

Hace no mucho, un medio de comunicación publicaba la noticia de que "David Cantero pasa por quirófano tras dejar Informativos Telecinco", lo que hizo que amigos y familiares se pusieran en contacto con el también escritor para preocuparse y conocer su estado de salud.

Tras dicha información, Cantero acudió de nuevo a sus redes sociales para desmentir que había pasado por quirófano y aclarar la situación.

"No he pasado por ningún quirófano", afirmó a través de un vídeo en su perfil de Instagram. Sin embargo, sí que reconoció haberse hecho daño en el menisco, aunque también indicó que no es nada grave y que ya se está recuperando.

"Quería aclararlo, porque hay gente que me ha llamado preocupada y no ha habido operación", apuntó el periodista. "Estoy perfectamente". David Cantero quiso comentar también que había estado dando un "largo paseo" con su perra y bromeó diciendo que, si quisiera, podría ponerse a saltar, correr o bailar sin problema alguno.

Para terminar, David Cantero quiso reiterar que se encontraba perfectamente, y que no ocurría nada grave con su rodilla. "No hay operación. Mi menisco se está recuperando", decía el propio expresentador del telediario de Telecinco y también escritor.