David Broncano se unta en 'gelatina' y se une a la coreografía del equipo de natación acrobática: "Huele a pura mierda"

TVE ha vuelto a la programación regular y 'La Revuelta' vuelve a ser su producto estrella, con David Broncano a la cabeza, y con la inestimable colaboración de su director, Ricardo Castella, y del especialista del 'beat box', Grison, además del resto de colaboradores.

Una temporada más, cada noche el programa da la bienvenida a algunos invitados para charlar sobre sus trabajos o simplemente para pasar un rato entretenido junto con el presentador de Jaén y el público del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

La noche del miércoles estuvo marcada por la visita de los medallistas catalanes en el último Mundial de natación de Singapur, Iris Tió y Dennis González, que se coronaron campeones de natación en dúo mixto libre. Además, Tió consiguió otras dos medallas de oro, uno en solitario y otro en dúo libre junto a Lilou Lluís.

Tras preguntar por el dinero, a lo que respondieron que no tienen "ni el 1% de lo que tiene un futbolista profesional", sometieron a Broncano a algo insólito hasta el momento: una coreografía de natación sincronizada.

Pero no fue lo único en lo que se estrenó el jiennense, pues también le untaron la cabeza con la gelatina calentada que usan para mantener el pelo en su lugar, le vistieron con un bañador ajustado y le pusieron unas pinzas en la nariz.

Sin embargo, lo primero que le ha sorprendido ha sido el intenso olor a pescado del mejunje para la cabeza, pues se trata de un material fabricado a partir de estos animales que tiene colágeno y que permite liberar la cara durante las competiciones: "Huele a pura mierda", comentaba el presentador.

La actuación especial llegó después de que todo el equipo le explicase rápidamente los pasos a Broncano: "Te comes la cámara", le indicaba Dennis a David, que confirmaba.

La realidad es que tardaron más en preparar la escena que en ejecutarla, pues el 'baile' no duró más de cinco segundos en los que se vio una gran sincronización entre los deportistas, como no podía ser de otra forma, y un líbero que hizo lo que pudo, pero que clavó el paso final en el que tenía que señalar a la cámara.