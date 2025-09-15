David Broncano revela los próximos invitados de 'La Revuelta', con Ricardo Darín y Andrea Pietra: "O Loquillo o Sonic, el erizo"

TVE ha vuelto a la programación regular y 'La Revuelta' vuelve a ser su producto estrella, con David Broncano a la cabeza, y con la inestimable colaboración de su director, Ricardo Castella, y del especialista del 'beat box', Grison, además del resto de colaboradores.

Una temporada más, cada noche el programa da la bienvenida a algunos invitados para charlar sobre sus trabajos o simplemente para pasar un rato entretenido junto con el presentador de Jaén y el público del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

En la primera noche de la semana los invitados fueron los actores argentinos Ricardo Darín y Andrea Pietra, que presentaban 'Escenas de la vida conyugal', su última comedia dramática que se podrá ver desde el Teatro Rialto de la capital de España y en otros teatros de España.

Como suele ser habitual, la promoción ocupó tan solo una pequeña parte del tiempo de entrevista y el resto se lo pasaron con algunos juegos aparentemente sin sentido, como el tradicional 'qué preferirías'. Como su nombre indica, su desarrollo consiste en escoger entre dos opciones, normalmente poco deseables, para saber qué tipo de decisión tomaría cada uno.

"Qué preferís, que os entierren estando vivos o que estando muertos te lleven a la playa y te sienten en una sillita", preguntaba el jiennense. La decisión era clara, "¡que me lleven a la playa!", apuntaba la actriz sin dudar, "ya estoy muerta, qué más da", añadía antes que Darín recordara una anécdota real de un hombre que gastó una broma a su familia el día de su propio entierro.

Los invitados de la próxima semana

Para sorpresa de la mayoría, Broncano exponía los próximos invitados de la semana, algo inaudito que ahora ya pueden llevar a cabo porque "el Ministerio del Interior nos pide cada semana que digamos quién viene".

Lejos de poner las cosas fáciles, el presentador jugaba al despiste dando tres nombres por noche: "Mañana vienen Juan Manuel de Prada, Agatha Ruiz de la Prada o Dolores Pradera", anunciaba. "Agatha Ruiz de la Prada", escogía Darín, aunque Broncano no quiso dar más pistas.

"El miércoles unos deportistas que han sido campeones del mundo hace nada", aunque no indicaba si de nacionalidad española, ni daba ninguna pista más. Finalmente, apuntaba que la noche del miércoles sería para "los protagonistas de una serie de Movistar", entre los cuales está su pareja, Silvia Alonso, una "actriz increíble, muy guapa" y que la última noche de la semana acudirían "Esther Expósito y Mirela Balic", además de "o Loquillo o Sonic, el erizo", comentaba.