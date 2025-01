David Broncano 'se ofrece' como invitado en 'El Hormiguero' en un audio a Pablo Motos: "Yo también te quiero mucho"

El programa de prime time de TVE, 'La Revuelta' llegó en septiembre del año pasado con la idea de revolucionar las noches televisivas en España, y lo está haciendo. Pese a que la semana anterior tres de los cuatro días de emisión de ambos programas fue el de Antena 3 el que se llevó la audiencia, los números del formato presentado por Broncano gozan de muy buena salud.

La semana pasada el cantante madrileño Alejandro Sanz acudía como invitado a 'El Hormiguero' y dejaba un momento incómodo al preguntar por la relación que tienen Pablo Motos y David Broncano. Hoy, el artista ha visitado el teatro donde 'La Revuelta' graba sus programas y le ha trasladado al de Jaén la propuesta que le hizo Motos para limar asperezas.

Entre broma y broma, se ha ido asomando la posibilidad de que ambos presentadores compartieran una llamada en directo, aunque Broncano ha preferido ser más cauto y optar por un simple mensaje de voz de WhatsApp a través del teléfono de Alejandro Sanz. Antes, sin embargo, ha lanzado la idea de poder ir como invitado al programa de las hormigas, aunque Grison le ha recordado que "primero hay que ir allí", en clara alusión a la polémica con la entrevista a Jorge Martín de hace un par de meses.

"Tenéis muchas más cosas en común de lo que creéis", le comentaba el intérprete al presentador, a lo que Pablo Ibarburu, colaborador del programa espetaba desde el público: "Hombre, el dinero", algo que ha despertado las carcajadas de la audiencia presente en el teatro.

El mensaje de Broncano a Pablo Motos y la propuesta de ir a 'El Hormiguero'

Pensando acerca de qué decirle a Pablo Motos, Sanz ha dictado el mensaje perfecto para enviarle por parte de Broncano: "Querido Pablo", empezaba el cantante, "aunque nuestro amor va a trancas y barrancas, quiero agradecerte tus palabras. Tan profundas que se clavan en mi corazón...", momento en el que el jiennense le ha frenado porque "él no habla así".

Finalmente, Broncano ha mandado el mensaje siguiente a su principal competidor: "Pablo, qué pasa máquina, tiburón. Estoy con Alejandro. Te agradezco las palabras. Sé que te las dictó, pero podrías no haberlas escrito...", momento en el que Sanz ha expresado que "esto no iba bien", aunque Broncano ha continuado. "Me gustaría que nos viésemos, porque esto es verdad que está llegando a unos extremos innecesarios. Puedes venir tú al programa, te invitamos, que esto se graba por la tarde, si son las 17 h".

Después, ha llegado el ofrecimiento para ir a 'El Hormiguero': "O voy yo allí, que yo no tengo ningún problema, grabamos primero la entrevista y luego, salgo yo allí. Y por una vez un invitado va antes allí que aquí, que estaría bien", comentaba en un tono claramente irónico el cómico.

"Y para acabar. Me gustaría que nos cedieseis a Petancas una semana porque es mi hormiga favorita. Y me gustaría que me dieses el teléfono de Revilla para invitarle un día también", comentaba sobre la posibilidad de llevar a su programa al histórico líder cántabro. "Te agradezco esto y espero que nos veamos", dejaba ir, antes de sentenciar con un "yo también te quiero mucho Pablo, por supuesto. Hay que quererse entre las personas", finalizaba.