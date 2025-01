David Broncano y Lalachus responden a la pregunta del sexo de Belén Esteban: "La primera vez a las 00:10 de Nochevieja"

Belén Esteban se ha robado el 'show' de la noche del martes 7 de enero en la 1. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' ha visitado 'La Revuelta' para hacer cumplir su promesa en la que dirigiría un programa si el dúo de Broncano y Lalachus conseguía arrebatar la victoria a Antena 3 durante el especial de las Campanadas de Fin de Año, como sucedió.

Después de esperar un tiempo prudencial antes de adueñarse del escenario, la madrileña ha abrazado a los dos presentadores del programa y ha tenido unas bonitas palabras para Lalachus. También se ha autoinvitado a la boda de la humorista y le ha asegurado a Broncano que si algún día se casa, también queda autoinvitada.

La pregunta clásica: el sexo

Tras ello, ha ocupado la silla del de Jaén y ha obligado a sentarse en el sofá de invitados tanto a Broncano como a la de Fuenlabrada. Sin perder tiempo alguno, se ha lanzado a preguntar una de las cuestiones típicas del programa: el sexo, en este caso, de los dos habituales de 'La Revuelta': "He venido seis veces y las seis veces este señor me ha preguntado lo mismo. Ahora me toca a mí", comentaba.

"Estoy deseando hacérsela porque el cabronazo me la hace siempre", revelaba la televisiva: "¿Cuánto has follado en la última semana?", preguntaba y cambiaba el sentido de lo que suele ser habitual, pues el lapso de tiempo acostumbra a ser de un mes. En una situación en la que no estamos acostumbrados a ver al presentador, respondía a la cuestión tirando de humor: "La primera vez a las 00:10 de Nochevieja, así más o menos", revelaba ante la risa de su compañera y la incredulidad de Belén Esteban y el público que le gritaba "¡mentira!".

Un momento de la entrevista en 'La Revuelta'. / RTVE

Tras llevarse el apelativo de "fantasma", a Broncano no le quedaba otra que terminar respondiendo que realmente había tenido sexo el mismo día 1 de enero "a las 00:30 o 00:40", algo que tampoco se creyó nadie: "Allí había unas instalaciones y tal. Para empezar el año fuerte", explicaba David Broncano. Sin embargo, Belén Esteban seguía sin creérselo, así como el público.

Ante la respuesta a modo de cortina de humo, la repregunta llegó con otra respuesta, que tampoco coló: "Siete veces... ocho", decía con una sonrisa pícara mientras la presentadora improvisada le decía que "de ilusión también se vive".

Por otro lado, Lalachus tampoco se salvó de la pregunta: "Esta semana ha ido bien porque tenía que desfogar, tenía que pensar en otras cosas", comentaba sin tapujos. Sin embargo, aunque parecía que ella sí que quería contestar, terminó subiéndose al carro de su compañero y aseguró que también fueron "siete u ocho".