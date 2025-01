David Broncano y Jorge Ponce desvelan en 'La Revuelta' el vínculo familiar que les une

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para hacerse con el 'acces prime time'.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

En el programa de este jueves, Ponce ha desvelado que Broncano es el padrino de sus hijas, aunque no ejerce su función: "No os perdéis nada. Es un padrino ausente totalmente. Julia alguna vez te ve en la tele y me pregunta '¿va a venir alguna vez?'".

Tras esto, el presentador ha explicado que el colaborador le obligó: "Me obligaste a ser padrino y te dije 'no voy a hacer nada', pero de vez en cuando veo a las niñas".

Broncano ha explicado que algunas veces ha hecho videollamadas con ellas, y que las ve de vez en cuando: "Las veo cuando quedamos a comer cuando salen del colegio. No voy a verlas a posta, pero pasan por allí".