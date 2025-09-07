David Broncano estrena imagen para el regreso de 'La Revuelta' y las redes lo sentencian: "Parece que le hubieran arrastrado al mundo de la droga"

El programa estrella de TVE, 'La Revuelta', está a punto de empezar su segunda temporada en el 'prime time' de la cadena pública y se prepara para volver a disputar la audiencia al rey de las noches en España, 'El Hormiguero'.

Aunque el formato será el mismo, David Broncano y compañía regresarán con algunos cambios y novedades que esperan darle más dinamismo y aire fresco a una propuesta que fue perdiendo fuelle con el paso de los meses, pese a consolidarse como la segunda opción favorita por los españoles durante las noches entre semana.

Ricardo Castella adelanta📢las primeras novedades de la segunda temporada de '@LaRevuelta_TVE': de nuevos colaboradores a este elemento sobre el escenario...



Más información👉https://t.co/xQ7lzOoulf.



Broncano y compañía vuelven este lunes 8 de septiembre a @La1_tve y #RTVEPlay. pic.twitter.com/a17DeA4wom — RTVE Play (@rtveplay) September 5, 2025

Aunque desde el programa se anuncia que será "la misma mierda de siempre", la realidad es que algunos rostros no volverán a aparecer. Es el caso de Valeria Ros, la humorista vizcaína que participa en 'MasterChef Celebrity 10', de quien se había rumoreado que había sido despedida, aunque ella misma se encargó de desmentirlo desde FesTVal y de apuntar que podría aparecer esporádicamente.

"Tanto en 'La Resistencia' como en 'La Revuelta' yo he sido una colaboradora de las que te llaman y te dicen: '¿Puedes ir el 16 de enero?'. Pues 'sí puedo', o 'no puedo'. O sea, nunca ha sido un trabajo primordial", aseguraba.

David Broncano, con la imagen renovada

Precisamente desde la misma gala reaparecía un David Broncano cuyo aspecto impacto mucho a los medios de comunicación allí presentes. El de Jaén no nos tiene demasiado acostumbrados a muchos cambios de imagen, más allá de dejarse la barba más o menos larga, pero ha decidido apostar por la sorpresa para arrancar la nueva temporada del programa que presenta.

Durante el verano muchos se animan a probar nuevos peinados, ya que la rutina queda aparcada durante unos días y los ánimos suelen estar más altos. Sea por el motivo que sea, Broncano ha decidido probar qué tal le queda el rubio plantino/pollo y ha sorprendido a todos los presentes en la gala celebrada en Vitoria.

La nueva imagen de David Broncano. / RTVE

El mismo 'community manager' del programa ha hecho mofa de ello desde las redes sociales del programa, apuntando el cambio de color del pelo del presentador como una de las sorpresas: "La novedad de la temporada: La 'skin' de flipao", apunta compartiendo una foto de Broncano y un titular que reza "Crisis de los 40 y 50. Cómo detectar si la estás atravesando y qué se puede esperar de ella", y otras publicaciones.

Falta por saber si mantendrá el color para el primer programa del lunes 8, aunque muchos seguidores del formato ya han dejado su opinión en las redes sociales, la mayoría contrarias a la nueva imagen: "Ojalá el Broncano de La Vida Moderna comentando el outfit del Broncano rubio", apunta uno de los muchos mensajes, que también se mete con la opción de ropa escogida.