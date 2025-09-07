Famosos
David Broncano estrena imagen para el regreso de 'La Revuelta' y las redes lo sentencian: "Parece que le hubieran arrastrado al mundo de la droga"
El presentador del programa estrella de TVE ha apostado por el rubio pollo para el estreno de la segunda temporada y los seguidores no lo han aprobado
El programa estrella de TVE, 'La Revuelta', está a punto de empezar su segunda temporada en el 'prime time' de la cadena pública y se prepara para volver a disputar la audiencia al rey de las noches en España, 'El Hormiguero'.
Aunque el formato será el mismo, David Broncano y compañía regresarán con algunos cambios y novedades que esperan darle más dinamismo y aire fresco a una propuesta que fue perdiendo fuelle con el paso de los meses, pese a consolidarse como la segunda opción favorita por los españoles durante las noches entre semana.
Aunque desde el programa se anuncia que será "la misma mierda de siempre", la realidad es que algunos rostros no volverán a aparecer. Es el caso de Valeria Ros, la humorista vizcaína que participa en 'MasterChef Celebrity 10', de quien se había rumoreado que había sido despedida, aunque ella misma se encargó de desmentirlo desde FesTVal y de apuntar que podría aparecer esporádicamente.
"Tanto en 'La Resistencia' como en 'La Revuelta' yo he sido una colaboradora de las que te llaman y te dicen: '¿Puedes ir el 16 de enero?'. Pues 'sí puedo', o 'no puedo'. O sea, nunca ha sido un trabajo primordial", aseguraba.
David Broncano, con la imagen renovada
Precisamente desde la misma gala reaparecía un David Broncano cuyo aspecto impacto mucho a los medios de comunicación allí presentes. El de Jaén no nos tiene demasiado acostumbrados a muchos cambios de imagen, más allá de dejarse la barba más o menos larga, pero ha decidido apostar por la sorpresa para arrancar la nueva temporada del programa que presenta.
Durante el verano muchos se animan a probar nuevos peinados, ya que la rutina queda aparcada durante unos días y los ánimos suelen estar más altos. Sea por el motivo que sea, Broncano ha decidido probar qué tal le queda el rubio plantino/pollo y ha sorprendido a todos los presentes en la gala celebrada en Vitoria.
El mismo 'community manager' del programa ha hecho mofa de ello desde las redes sociales del programa, apuntando el cambio de color del pelo del presentador como una de las sorpresas: "La novedad de la temporada: La 'skin' de flipao", apunta compartiendo una foto de Broncano y un titular que reza "Crisis de los 40 y 50. Cómo detectar si la estás atravesando y qué se puede esperar de ella", y otras publicaciones.
Falta por saber si mantendrá el color para el primer programa del lunes 8, aunque muchos seguidores del formato ya han dejado su opinión en las redes sociales, la mayoría contrarias a la nueva imagen: "Ojalá el Broncano de La Vida Moderna comentando el outfit del Broncano rubio", apunta uno de los muchos mensajes, que también se mete con la opción de ropa escogida.
- Carlos Martínez zanja la polémica sobre de qué equipo es: 'Hace años que me da igual
- Una joven descubre en TikTok que un jugador del Barça está conociendo a otra chica: 'Gracias
- Aaron Ramsey lo vuelve a hacer: Marca y la 'maldición' continúa con la muerte de este famoso
- Sergio Ramos pone en su sitio a Ryanair tras la burla por 'Cibeles
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- El arte rescata al fútbol: El cuadro de Salvador Dalí que salvó a este histórico club catalán de la bancarrota
- Una española revela lo que opinan en Finlandia de salir tarde del trabajo: 'Sales a las 16:01 horas y ya te miran raro
- La Policía se mete de lleno en el estreno de 'Supervivientes All Stars' y toma esta medida