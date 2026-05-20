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David Broncano, beneficiado tras la cancelación de La Sexta a Marc Giró: este es el motivo

El programa 'El Objetivo' de Ana Pastor sufre una notable pérdida de seguimiento, registrando un 4,7% de cuota y poco más de 300.000 espectadores

Araujo habla en 'La Revuelta' sobre la pelea entre Valverde y Tchouameni

Araujo habla en 'La Revuelta' sobre la pelea entre Valverde y Tchouameni

Araujo habla en 'La Revuelta' sobre la pelea entre Valverde y Tchouameni / @LaRevuelta_TVE

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero provocó un vuelco en la televisión de España, obligando a La Sexta a cancelar el estreno de 'Cara al show', presentado por Marc Giró, para emitir un especial de El Objetivo con Ana Pastor. Esta alteración afectó negativamente las audiencias de la cadena, mientras TVE aprovechó el panorama para recortar distancias frente a sus competidores.

Durante este año 2026, El Objetivo ha emitido catorce especiales y varios de ellos han quedado por debajo del 5% de cuota de pantalla. El programa centrado en Zapatero también sufrió una fuerte caída: después del discreto resultado de El Intermedio, el espacio conducido por Ana Pastor apenas alcanzó un 4,7% de share y reunió poco más de 300.000 espectadores, reflejando una notable pérdida de seguimiento para La Sexta.

Efecto inmediato

El descenso de audiencia en la cadena tuvo un efecto inmediato en TVE. La Revuelta consiguió mejorar considerablemente sus datos gracias a la presencia de Mercedes Milá, logrando uno de sus mejores resultados de los últimos meses. El espacio creció más de un punto respecto al día anterior y recuperó cifras que no alcanzaba desde la visita de Pedro Almodóvar en marzo.

Ese buen rendimiento también benefició al programa posterior, Al cielo con ella, que firmó uno de los registros más destacados de su historia. El espacio logró superar el 9% de cuota y aumentó notablemente su número de espectadores, demostrando que el impulso del programa anterior ayudó a consolidar la franja nocturna de La 1.

Otra de las cadenas que salió reforzada fue Cuatro. La actualidad política relacionada con el expresidente del Gobierno impulsó de manera importante la audiencia de Horizonte. El programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter alcanzó cifras récord y se convirtió en una de las emisiones más vistas de la noche dentro de su cadena.

Aumento de cuota de pantalla

El éxito de Horizonte también favoreció a Código 10, que mejoró sus datos habituales y consiguió su mejor marca de la temporada. El programa logró aumentar su cuota de pantalla y firmó cifras que no obtenía desde mediados de 2025, confirmando el buen momento de Cuatro durante esa jornada.

Mientras tanto, Telecinco consiguió mantenerse como líder del prime time gracias a Supervivientes: Tierra de Nadie. Aunque el reality registró su mínimo de temporada, continuó siendo la opción más seguida de la noche y permitió a Mediaset cerrar una jornada muy positiva en términos generales.

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En cuanto al balance diario, Antena 3 volvió a situarse como la cadena más vista del martes. El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, dominó nuevamente la franja de access prime time, mientras que En tierra lejana aprovechó el arrastre para mejorar sus cifras y consolidar una noche estable para la cadena de Atresmedia.

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