David Bisbal volverá a cantar en Estados Unidos con su nueva gira de conciertos

David Bisbal no pisa los escenarios estadounidenses desde 2021. No obstante, esto es algo que cambiará este mismo año. El cantante ha anunciado de forma oficial su 'Back in the USA 2025 Tour', una gira de conciertos por 18 ciudades de los Estados Unidos. Así lo ha confirmado la productora del tour, Live Nation, a través de un comunicado.

"Con una carrera que se extiende por más de 20 años, David Bisbal ha solidificado su lugar como uno de los artistas de habla española más influyentes y queridos del mundo", destacaban este lunes. Esta nueva gira supone el regreso del artista almeriense a los recintos norteamericanos después de cuatro años de ausencia.

La nueva gira de David Bisbal en Estados Unidos comenzará el próximo 13 de mayo en Portland, y continuará por Los Ángeles, Houston, El Paso, Nueva York, Washington, Orlando y Miami, entre otras. Un total de 18 conciertos que se extenderán hasta el próximo 15 de junio, prometiendo una "experiencia inolvidable" y un "repertorio renovado que incluye sus más grandes éxitos así como las últimas canciones de su célebre discografía".

De la misma forma, se trata de una oportunidad para "reconectar con sus leales fans por todo el país y compartir la pasión, energía y alegría que define sus presentaciones". David Bisbal cuenta con una destacada trayectoria a nivel internacional con tres Latin Grammys, tres Latin Billboard y tres World Music Awards.