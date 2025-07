David Bisbal, en el punto de mira por una infidelidad a Chenoa en el pasado

David Bisbal se dio a conocer gracias a su participación en la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001. Además de formarse artísticamente dentro de la academia, también vivió un intenso romance con Chenoa. Su relación, muy seguida por la audiencia, se convirtió en un hito de la prensa del corazón.

Aunque su historia de amor terminó en 2005, sigue siendo recordada por muchos como uno de los momentos más emblemáticos del programa. La audiencia siempre recordará cuando Bisbal le hizo la cobra a Chenoa en el reencuentro de los concursantes de 'Operación Triunfo' en 2016.

Ahora, vuelven a estar ambos en el punto de mira después de que Elena Tablada, expareja del cantante, asegurase en un pódcast que ella había mantenido el primer contacto con él en 2004.

"Hablábamos por email. Él me decía que no contestase a nada ni a nadie. Yo nunca me defendí, nunca me di mi lugar. Yo me enamoré y entré en la boca del lobo", aseguró.

No obstante, en el programa de 'Espejo Público', la colaboradora Belén Santos negó la historia de Tablada: "En abril de 2002, Elena se hizo una foto con Bisbal como si fuera una fan... el almeriense empezó con Elena en octubre de 2005, pero la historia no coincide; según ha dicho en el podcast".

Después de todo el ruido mediático que se ha generado, Tablada decidió entrar en directo para poner punto final a esta situación: "Han pasado 20 años, hay mucha gente a la que pueden hacer daño con esto, Todos hemos avanzado en la vida, ustedes también deberían dejarlo atrás".

La diseñadora de moda quiso dejar claro que "en 2004, conocí a David Bisbal, pero no empecé una relación. Yo no coincidí con la relación anterior de David. Me llevo muy bien con Chenoa, dejad de hacer daño a la gente".

La periodista Pilar Vidal confirmó la versión de los hechos de Tablada. Sin embargo, añadió más leña al fuego contra Bisbal, ya que durante su relación con Chenoa "había tonteado con otra chica, pero no era Elena, estaba con otra chica que era bailarina".