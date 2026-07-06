David Bisbal: "Con 14 años, incursioné en un equipo de ciclismo. Realmente era un deporte muy exigente y dije 'esto no es para mí"

Antes de convertirse en uno de los artistas españoles más internacionales en su época, la vida de David Bisbal pudo haber tomado un rumbo completamente distinto.

Aunque la música siempre estuvo presente en su día a día, el almeriense también probó suerte en el ciclismo durante su adolescencia, una experiencia que, según ha reconocido en varias ocasiones, le permitió descubrir la dureza de este deporte.

"Con 14 años, incursioné en un equipo de ciclismo. Realmente era un deporte muy exigente y dije: 'esto no es para mí'", recordó recientemente el cantante al hablar de esta etapa tan poco conocida de su juventud.

A pesar de abandonar aquella aventura en un primer momento, su vínculo con la bicicleta no terminó ahí. Tiempo después volvió a competir en la categoría juvenil, formando parte del equipo Yoplait en Almería entre 1996 y 1997.

Sus antiguos compañeros recuerdan que, además de entrenar y competir, amenizaba los viajes cantando coplas, lo que le valió el apodo de 'Camarón'. Sin embargo, nunca llegó a dar el salto a la categoría de aficionados.

Su entonces director deportivo, Juan de Dios García Salvador, describió a David Bisbal como un deportista muy disciplinado y constante. Aunque nunca consiguió victorias destacadas, era visible su capacidad de sacrificio y no se rendía nunca en las carreras.

Juan de Diso también recuerda que el cantante tenía un físico muy ligero, algo que le ayudaba mucho en las subidas, aunque los nervios antes de competir le impedían alimentarse correctamente y acababa pasándole factura durante las pruebas.

Finalmente, la música terminó imponiéndose al deporte. Tras dejar el ciclismo comenzó a actuar con la orquesta Expresiones y poco después llegó la oportunidad que cambiaría su vida para siempre: entrar en la primera edición de 'Operación Triunfo'.

Desde entonces, David Bisbal ha construido una de las carreras musicales más exitosas de la industria musical española, aunque nunca ha ocultado el cariño que sigue sintiendo hacia el ciclismo.