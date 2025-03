David Beckham se sincera y confiesa que padece un síndrome: "Es realmente doloroso"

David Beckham es uno de los futbolistas más reconocidos. No solamente eso, y es que tras colgar las botas en el año 2013, también se ha consolidado como empresario e inversor.

David y Victoria Beckham son una de las parejas más consolidadas: llevan 25 años de matrimonio y tienen cuatro hijos (Brooklyn, de 26 años; Romeo, de 22; Cruz, de 20 y Harper, de 13 años).

Ahora, el británico se ha sincerado en una entrevista para 'Men's Health' y ha confesado que no está pasando por su mejor momento. Esto se debe a que el empresario padece el conocido 'síndrome del nido vacío'.

El dueño del Inter de Miami ha asegurado que echa de menos a sus tres hijos mayores, que hace un tiempo se independizaron: "Es realmente doloroso. Pasamos de tener cuatro personas en casa a solo una".

Hace un tiempo, Beckham confesó que padece de un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) desde hace muchos años y que le ha afectado tanto en su vida personal como a lo largo de su carrera futbolística.

"Todo el mundo sabe que soy un maniático del orden. Soy muy ordenado, muy organizado y no me gusta el desorden. Pero cuando tienes hijos, todo es un caos. Realmente me gustaría entrar a sus habitaciones y ver toallas mojadas en el suelo. Lo extraño", ha comentado.

No obstante, David está contento con su familia y como trabajan día tras día por cumplir sus sueños: "Tengo una familia fantástica y unos hijos que trabajan duro y siguen sus pasiones: eso es todo lo que me importa".

El exfutbolista británico ha detallado que, aunque les echa de menos, no pierde el contacto con ellos: "Mis hijos son bastante buenos, siempre me invitan al pub cuando salen con sus amigos. Últimamente, van al pub más a menudo que yo, pero siempre me hacen sentir parte de su mundo (...) Es increíble estar juntos en la montaña, sin teléfonos y solo charlando".