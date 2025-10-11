FAMOSOS
David Beckham se deja deleitar con el plato especial del restaurante Botafumeiro en Barcelona
El co-propietario del Inter de Miami asistió al Botafumeiro de Barcelona y provó una de las especialidades del restaurante de marisco, de la mano de Jesús Pérez Alonso
David Beckham es un gran aficionado a la gastronomía. El co-propietario del Inter de Miami se ha dejado ver en más de una ocasión por la Ciudad Condal, deleitando algunos de los mejores restaurantes de la ciudad.
El londinense no dispone de restaurantes propios, pero ha estado vinculado a varios proyectos gastronómicos a lo largo de los años. En 2013, se asoció con el chef Gordon Ramsay en el restaurante Union Street Café en Londres. Además, en 2014, expresó su intención de abrir una cadena de restaurantes en Estados Unidos llamada "Beckham's Bistro", pero no se terminó de materializar.
La experiencia de Beckham en el Botafumeiro
Sin embargo, Beckham mantiene una relación cercana con varios restaurantes de renombre, como el restaurante Botafumeiro en Barcelona, donde ha sido fotografiado disfrutando de algún marisco. En un video de @destapa_la_tapa, se ve a David Beckham probando una de las especialidades: las gulas.
Lo ha hecho junto al jefe de sala, Jesús Pérez Alonso, que se ha hecho viral en las redes sociales con vídeos en los que comparte lecciones de vida y encuentros con famosos, además de David Beckham, con Emma Watson o Beyoncé.
Esta vez, fue el del Inter de Miami quién se sentó en su mesa para probar las gulas. El restaurante Botafumeiro de Barcelona es un referente de la cocina gallega y mediterránea, especializado en mariscos y pescados de alta calidad. Su carta incluye mariscos, pescados salvajes, arroces y carnes. Además, ofrece una selección de entrantes como ensaladas de bogavante o langosta, canelones de marisco, croquetas de marisco y buñuelos de bacalao tradicionales.
