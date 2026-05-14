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David Beckham (51 años): "Me siento muy afortunado y bendecido por mi mujer, hijos, familia y amigos desde el momento en que abrí mis ojos hasta ahora"
El exfutbolista atraviesa una de las mejores etapas de su vida en este momento
David Beckham es una de las mayores leyendas en la historia del fútbol inglés y una figura que marcó una época en el Real Madrid. Pero ahora, a sus 51 años de edad, ha dejado unas declaraciones en las que asegura estar en el 'mejor momento' de toda su vida.
Así es la vida de David Beckham a sus 51 años
El exfutbolista inglés dice sentirse afortunado y bendecido tanto a nivel personal como profesional. Y es que a día de hoy es cuando ha podido encontrar el mayor equilibrio vital para disfrutar de algo tan esencial como la familia y los amigos.
Dicho esto, Beckham sigue manteniendo un gran estado físico. A pesar de no competir profesionalmente desde hace años, mantiene una rutina exigente en la que lleva a cabo ejercicios de fuerza, movilidad y cardio para mantenerse en buena salud.
Dado que el inglés ya no debe conseguir un físico que le permita practicar fútbol al más alto nivel, en su lugar se está dedicando a encontrar una rutina que le garantice bienestar, salud y longevidad. Y para ello presta mucha atención tanto al entrenamiento como a la dieta.
Pero donde definitivamente Beckham ha notado el mayor cambio es en el tiempo que pasa con su mujer, Victoria Beckham, y sus hijos. Eso le permite disfrutar de una serie de aspectos cotidianos que no le facilitaba el estilo de vida de futbolista profesional.
Además, después de abandonar el fútbol profesional pudo ampliar sus horizontes empresariales con diversos proyectos, como por ejemplo convertirse en el propietario del Inter Miami CF, una posición que ocupa desde hace años.
Esencialmente, Beckham se encuentra ahora recogiendo todos los frutos del éxito que le dio su carrera profesional en el fútbol. Al fin y al cabo, de poco sirven la fama y el dinero si no se pueden disfrutar de una manera que llene a la persona.
La situación de David Beckham demuestra que aunque los futbolistas viven su día a día rodeados de focos y lujos, el frenético ritmo de sus vidas no les permite en muchas ocasiones detenerse y disfrutar de lo que han logrado. Y eso es algo que el inglés está saboreando como nunca antes.
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