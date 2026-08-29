David (75 años), jubilado: "Mi mujer tiene una pensión de unos 1.000 €, yo unos 500, si no hubiéramos invertido, sería insuficiente"

Con entrada en vigor el 1 de enero de 2023, el Real Decreto-ley 13/2022 establece un sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia, mejorando la protección por cese de actividad. Con este modelo de la Seguridad Social, los autónomos deben pagar una cuota mensual en función de sus rendimientos netos reales.

Primeramente, los empleados que se dan de alta o cambian sus datos calculan un promedio mensual de las ganancias netas anuales, es decir, ingresos menos gatos deducibles. A partir de ahí, el trabajador se encuadra en una tabla oficial de 15 tramos, que oscilan desde los ingresos más bajos hasta los 6.000 euros o más al mes.

Dentro del tramo, escoge una base de cotización que marca la cuota mensual de manera provisional. Al siguiente ejercicio, la Seguridad Social cruza los datos con los de la Agencia Tributaria. En este aspecto, el rendimiento neto de su actividad económica marca la base de cotización.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

Sin embargo, algunos trabajadores por cuenta propia han expresado su queja sobre la carga tributaria. Así lo explica David, un fontanero autónomo de 75 años, en el programa 'La Linterna' de la cadena COPE. Según el profesional, su pensión es insuficiente a pesar de llevar toda la vida trabajando.

Además, David expresa que haber invertido en su etapa como trabajador le he permitido sostener su jubilación. De hecho, el autónomo sigue trabajando en la fontanería a pesar de haberse jubilado.

"Mi mujer y yo hemos trabajado aquí, mi mujer tiene una pensión de 1.000 euros, yo de unos 500, la mitad, si no hubiéramos invertido, sería insuficiente", detalla el trabajador autónomo en los medios de comunicación.

Una jubilada consulta su ordenador / Eugene Barmin / Freepik.

Según los datos compartidos por la revista Men's Health, un 41% de los autónomos en España ingresa menos de 27.480 euros anuales. En resumen, 2.290 euros al mes antes de pagar IRPF, impuestos y las cotizaciones de la Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los trabajadores por cuenta propia que emprendan con su negocio deben hacer frente a gastos habituales como alquiler del local y suministros. Además, gastos personales como la vivienda, el transporte o la alimentación.

Por lo tanto, el margen para ahorrar o invertir es reducido en comparación a otras situaciones. Con todo, David lleva trabajando como fontanero autónomo desde los 24 años a través de un negocio propio.

En la actualidad, los datos estiman que los empleados autónomos dedican cerca del 54,4% de sus ingresos brutos al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y contribuciones sociales.