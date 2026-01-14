Los "datos extremos 2025" de la AEMET, al descubierto: Dónde ha hecho más calor y más frío, lluvias, horas de sol y racha de viento máxima

Con el 2025 ya guardado y sellado en los libros de historia, el inicio del nuevo año es momento de echar la vista atrás para ver la perspectiva general del curso en cuanto a registros máximos y mínimos a nivel meteorológico en España, lejos de la vorágine del día a día.

Por eso, la AEMET ha recogido los "datos máximos de 2025" en los cuales se muestran algunos datos interesantes de los últimos 12 meses, como el lugar en el que se registró la temperatura más alta del país, así como el número, o en qué punto ha hecho más sol, entre otros.

"España es, sin duda, un país de contrastes", apunta la agencia en su publicación en X, donde también anuncia la previsión de cara a los próximos días.

Temperatura máxima

El lugar de España donde se registró la temperatura máxima absoluta de todo el año fue en El Granado, en la provincia de Huelva, el día 28 de junio. La estación meteorológica recogía 46 grados, aunque lo que más sorprende es que este llegara justo al inicio del verano, durante unos días marcados por una ola de calor muy intensa. Esto supone que nos quedamos a tan solo 1,6 grados de la máxima histórica del año 2021 en Córdoba (47,6º C).

Un hombre posa con un termómetro que marca 46 grados en Andalucía. / EFE

La máxima más baja ocurrió en Pradollano, en la Sierra Nevada de Granada, el 22 de diciembre, hace tan solo unas semanas, en esta ocasión debido a una ola de frío polar que afectó a todas las fechas navideñas y que dejó -11,2 grados.

Temperatura mínima

En cuanto a las mínimas, la más alta es de 31,3 grados, correspondiente a la noche más cálida del año del 17 de julio, en la localidad de Agüimes, en Gran Canaria. En el extremo contrario, la mínima absoluta también fue durante el 22 de diciembre y en Pradollano: -17,1 grados.

Lluvias

A diferencia de otros años, el 2025 sí que tuvo bastantes fechas con precipitaciones en muchas zonas del país, como en Catalunya, dejando atrás la situación de sequía extrema que había marcado el estado de los pantanos en el pasado.

Un día lluvioso en Galicia. / ·

Para sorpresa de nadie, el lugar más húmedo de España fue Galicia, en especial en Casas do Porto, localidad de A Coruña, con algo más de 3.500 milímetros acumulados. Por el lado contrario, el más seco fue Maspalomas, lugar desértico de la isla de Gran Canaria y famoso por sus dunas de arena, donde solamente cayeron 55 milímetros en todo el año.

Insolación

España es el país donde más disfrutamos del sol en toda Europa, no por nada muchos nórdicos y habitantes del centro del continente buscan aquí sus segundas o primeras residencias. Sin embargo, el punto con mayor insolación no está en la península, sino en el archipiélago canario, concretamente en Izaña, en Tenerife, con casi 4.000 horas de sol, de las cerca de 4.380 horas diurnas posibles en esta latitud.

En el otro extremo, el que menos ha visto la luz solar es Llanes, en Asturias, con 1.379 horas, un dato que ejemplifica a la perfección la privilegiada situación de España, pues en lugares como Londres, Praga, Dublín o Amsterdam la media no dista mucho de la mínima de aquí.

Viento

Finalmente, también hay registros en cuanto a la racha de viento más fuerte del año, que en esta ocasión quedó patente en el observatorio de Camaleño, en los Picos de Europa, Cantabria, el día 5 de noviembre, con 201 kilómetros por hora.