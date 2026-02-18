Si no das las gracias a los coches al cruzar, esto es lo que dice la psicología de ti

Cada pequeño gesto puede tener un significado mucho mayor del que creemos, y la psicología sugiere ahora que algo tan cotidiano como cruzar el paso de cebra puede tener su debida connotación. Sobre todo si no damos las gracias a los conductores.

Ni bueno ni malo, pero sí dice algo sobre tu personalidad

En primer lugar, se apunta que el hecho de ignorar a los conductores puede suponer que nos centramos mucho en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una falta de interés en la interacción o reconocimiento de las acciones de terceros.

De la misma forma, la psicología dice que esta acción (o falta de ella en el presente caso) puede suponer que la persona no está interesada en las normas sociales implícitas o a proporcionar una reacción a las acciones amables de otros.

Es importante tener en cuenta que la psicología no dice en ningún caso que esta clase de comportamiento indique una falta de educación, sino que simplemente habla de la personalidad del individuo.

Es decir, en particular define a las personas que no tienen interés en interactuar con su entorno. No es una expresión de egoísmo como tal, sino de simplemente estar más centrado en uno mismo y sus objetivos/funciones en el día a día.

Por contrario, en el mismo ámbito se nos dice que aquellos que sí reconocen la amabilidad de los conductores que permiten cruzar en un paso de cebra, expresan mayor orientación hacia la empatía y la cortesía, así como un mayor rango de habilidades sociales.

La psicología plantea por lo tanto dos caras de una misma moneda; dos formas de entender las relaciones sociales y de actuar en torno a las mismas. De nuevo, no se trata de una balanza ética ni de diagnosticar lo que está bien o lo que está mal.

Y tú, ¿eres de los que da las gracias a los conductores o simplemente cruzas determinado a alcanzar tu objetivo? ¿Crees que lo que refleja la psicología va acorde con tu personalidad? Un gesto de apenas un segundo puede revelar cómo te relacionas con el mundo.