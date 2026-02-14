El 'dardo' de Nicki Nicole a Lamine Yamal en San Valentín

Ya han pasado varios meses desde la sonada ruptura entre Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, y la cantante argentina Nicki Nicole. No hubo terceras personas en la relación, algo que se rumoreó, pero el de Rocafonda lo desmintió a través de Javi Hoyos: "Nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación".

Sin embargo, la historia vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras la reciente campaña publicitaria protagonizada por la artista, en la que muchos han querido ver un claro dardo dirigido al '10' azulgrana.

La cantante argentina es la protagonista de la nueva campaña de Desigual para San Valentín, titulada 'Boys Lie' ('Los chicos mienten', en español). La colección reinterpreta los códigos clásicos del romanticismo desde una mirada irónica y contemporánea, sin perder el ADN rebelde y desenfadado que define a la marca.

El pasado mes de septiembre, Nicole ya desfiló para Desigual. Curiosamente, fue entonces cuando habló públicamente por primera vez sobre su relación con Lamine Yamal. "Estoy muy feliz a nivel personal. Sí, estoy muy enamorada", respondió ante las preguntas del periodista.

Para la firma, la intérprete de 'Ella No es Tuya' "encarna el espíritu de esta colección a través del arquetipo de la 'Self-Love Goddess'. Una figura segura, magnética y autosuficiente que no espera ser elegida, sino que elige".

La colección incluye una camiseta protagonista con el impactante lema 'Boys Lie', un mensaje directo irónico y contemporáneo para la campaña. Es una camiseta que se plantea como un gesto de complicidad y como un regalo de San Valentín entre amigas.

Nicki Nicole para Desigual / SPORT

El imaginario visual incluye corazones, flechas, manzanas y símbolos asociados al amor, con una actitud divertida y lúdica. Predominan los tonos rojos, burdeos y granates, que protagonizan la colección y dialogan con flores, rayas y corazones.

Tras la ruptura con el '10' del Barça, Nicole ha estado soltera, aunque en las últimas semanas ha sido relacionada con varias celebridades. Sin embargo, todo apunta a que pasará este San Valentín completamente soltera.