El dardo de Miguel Lago a Broncano y a 'La Revuelta' en su debut en Telemadrid

Miguel Lago está siendo uno de los nombres propios de la semana tras su nuevo programa en Telemadrid, 'La noche golfa'. El gallego empezó por todo lo alto entrevistando al icónico cantante español David Bustamente. Además, en su debut hizo mención especial a David Broncano presentador de 'La Revuelta'.

El presentador de 'La noche golfa', que fue uno de los encargados de dar las Campanadas de fin de año en la cadena pública de la capital española, quiso contestar a la gente que le comenta que está ahí gracias a su buena relación que tiene con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

"Quiero dar las gracias. Miguel Lago en Telemadrid. Ha habido gente que lo ha visto muy natural y ha dicho: ‘Estaba claro, Ayuso dándole un programa al facha. Teleayuso trayendo a Lago a blanquear el fascismo’”, comenzó explicando el programa. Además, entre bromas añadió que "no te lo voy a negar, le gusto a la señora. Es una realidad, es lo que hay".

A pesar de todo el ruido mediático que ha generado este nuevo formato, Lago expuso de manera irónica la forma en la que reacciona cada vez que ve a la presidenta: "Automáticamente, no se pone como la ministra de Hacienda cuando mira a Pedro Sánchez, pero le da una cosita. Es broma".

Así ha empezado Miguel Lago su "Noche golfa" en Telemadrid pic.twitter.com/ggfbbrFBI7 — TVMASPI (@sebas_maspons) February 8, 2025

"Para todos aquellos que insisten en esta idea, tengo que decirles que lamentablemente no funciona así. Me avalan veinticinco años de carrera y eso es lo que me ha llevado hasta aquí. Y Ayuso no me ha dado ningún programa, porque si Pedro Sánchez no se lo ha dado a Broncano, Ayuso a mí tampoco", respondió con contundencia.