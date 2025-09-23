El dardo de Lobo Carrasco al Balón de Oro de Ousmane Dembélé: "No es tan genial como para sacarlo él solo"

La carrera de Ousmane Dembélé ha sido una montaña rusa, marcada por las lesiones y las dudas sobre su rendimiento. Sin embargo, sigue haciendo historia en el fútbol y parece haber encontrado estabilidad de la mano del París Saint-Germain, club con el que ha alcanzado su mejor nivel y se ha convertido en una pieza clave.

Este lunes 22 de septiembre, el francés ha sido galardonado por France Football con el Balón de Oro 2025 como mejor jugador de la temporada, tras firmar 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos.

En la votación, el atacante francés se ha impuesto a jóvenes talentos como Lamine Yamal y a estrellas consolidadas como Vitinha, demostrando que su presencia ha sido determinante tanto en el PSG como en la selección francesa.

'El Chiringuito Inside' estaba retransmitiendo en directo la Gala, y tras anunciar al ganador, se ha podido apreciar claramente el gesto serio e incómodo de Lobo Carrasco, quien parecía no estar nada contento con la noticia.

Por el contrario, José Luis Sánchez ha reaccionado con alegría e incluso ha celebrado la elección del galardón para el francés: "¡Vamos mosquito!, exclamó entusiasmado.

Lobo Carrasco ha asegurado que gran parte del premio es de Luis Enrique: "Le falta el último abrazo, el mayor. Tiene que abrazar a Luis Enrique porque tres cuartas partes de ese Balón de Oro es de él".

Además, el periodista ha lanzado un dardo a Ousmane Dembélé: "No es tan genial como para sacarlo adelante él solo. Le han inventado un puesto, le han cambiado la mentalidad y ha hecho un temporadón".