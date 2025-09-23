El 'dardo' de Gonzalo Miró tras su llegada a RTVE: "Me extrañaría que Pedro Sánchez esté preocupado por esto"

Gonzalo Miró se ha estrenado en el programa de televisión 'Directo al grano', en la 1, tras su fichaje por la cadena pública. El programa vespertino de RTVE, empezó a rodarse el pasado lunes 15, presentado por Marta Flich y el propio Gonzalo Miró. Un programa que está funcionando y que se suma a los formatos similares como 'La hora de La 1' y Mañaneros 360', que están consolidados en televisión, con un 10,6% de share y 887.000 espectadores, con 2.620.000 espectadores únicos.

Pero la llegada de Miró a RTVE ha causado sensación, a pesar de los números que han logrado. A raíz de su trayectoria marcada por la opinión política, ha sido criticado por presentar el programa, lo que muchos lo han considerado como un fichaje 'politizado'.

Gonzalo Miró siempre ha defendido que es 'de izquierdas', y por este motivo, la opinión pública considera que un personaje público con una ideología tan marcada no debería trabajar en una cadena pública como RTVE. “No sé si es directamente una cuestión del gobierno. Me extrañaría que Pedro Sánchez esté preocupado por esta historia... el que ha confiado en mí es José Pablo y la producción del programa. Esto es una realidad, vamos, no estoy descubriendo la pólvora”, ironizaba Miró.

Miró lo considera como una gran oportunidad

También afirma que “no busca aleccionar a nadie”. “Creo que se puede mostrar una opinión y no por eso se deja de ser objetivo a la hora de contar una noticia", afirmó. Aun así, deja claro que no va a dejar de ser fiel a su estilo: “Yo no voy a dejar de opinar en mi vida. Nunca”.

Sobre su fichaje por RTVE, comenta que "era una oportunidad muy difícil de rechazar". Sin embargo, no esconde su preocupación sobre cómo se pueden interpretar sus opiniones: “Es que el nivel argumentativo es muy bajo (...) Yo creo en la redistribución de la riqueza y en que hay que pagar impuestos, y eso no significa que no pueda ganar dinero y gastármelo en lo que me dé la gana”, concluyó.